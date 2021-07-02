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ТАСС

РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции

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Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: В© NASA, ESA/Tim Peake

Расположение станции на орбите с 60 до 80 градусов северной широты обеспечит расширение возможностей по обзору всей территории России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" рассмотрела четыре разных варианта создания российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом говорится в годовом отчете компании за 2020 года.

"В рамках проведенных работ рассмотрены четыре варианта создания российской орбитальной служебной станции (РОСС) как на базе модулей МКС, так и на основе вновь разрабатываемых модулей на орбитах с различным наклонением", - говорится в документе.

Там также отмечается, что расположение станции на орбите с 60 до 80 градусов (и более) северной широты обеспечит расширение возможностей по обзору всей территории России. Это позволит контролировать обстановку на нефте- и газо-транспортной инфраструктуре РФ. С борта станции оперативно выявлять природные и техногенные катастрофы в удаленных и труднодоступных районах страны. Осуществлять мониторинг льдов арктических морей, проводить технические эксперименты по отработке технологий освещения полярных районов РФ в зимний период. А также проводить исследования магнитного поля Земли, атмосферных эффектов, лимбовые наблюдения вблизи полюсов Земли.

"Перечисленные возможности делают проект привлекательным для инвестиций со стороны нефтегазодобывающей промышленности и иных заказчиков. Строительство и целевое использование околоземной пилотируемой инфраструктуры возможно осуществлять с использованием российских космодромов", - отмечается в отчете.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия рассматривает вариант создания собственной орбитальной станции.

Испытания макетов Научно-энергетического модуля

РКК "Энергия" также провела испытания макетов Научно-энергетического модуля, продолжается работа над программным обеспечением. "В 2020 году выполнены следующие работы: проведены отдельные испытания макетов, продолжается работа с ПО (программным обеспечением) бортовой аппаратуры изделия НЭМ-1", - говорится в документе.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. По его словам, он уже в работе. Глава госкорпорации также опубликовал видео создаваемого первого модуля - им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Арктика
МКС
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