Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности и военно-техническое сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи.

МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили военно-техническое сотрудничество между странами, вопросы безопасности и цены на энергоносители, сообщила в четверг пресс-служба белорусского президента.

"Подробно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также, по ее данным, "президенты обсудили традиционный блок вопросов: цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки".