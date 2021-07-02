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РИА Новости

Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности и военно-техническое сотрудничество

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили военно-техническое сотрудничество между странами, вопросы безопасности и цены на энергоносители, сообщила в четверг пресс-служба белорусского президента.

"Подробно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также, по ее данным, "президенты обсудили традиционный блок вопросов: цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки".

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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