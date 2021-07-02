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ТАСС

NASA готовится включить резервные блоки "Хаббла" на замену вышедшим из строя

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Космический телескоп "Хаббл"
Космический телескоп "Хаббл".
Источник изображения: © NASA via AP

Это нужно для того, чтобы телескоп мог возобновить наблюдения

ТАСС, 1 июля. Инженеры NASA готовят к включению резервные блоки бортового компьютера орбитальной обсерватории "Хаббл", часть компонентов которого вышла из строя в середине июня. Об этом на своем сайте пишет Центр космических полетов NASA им. Годдарда.

"Инженеры NASA уже проводили подобную процедуру в 2008 году, благодаря чему "Хаббл" смог продолжить работу после того, как вышел из строя модуль компьютера, который отвечает за форматирование данных и обработку команд. Эту систему вместе со всем остальным бортовым компьютером в 2009 году полностью заменили тем блоком, который вышел из строя в середине июня", -говорится в сообщении.

По словам представителей NASA, 13 июня "Хаббл" полностью прекратил наблюдения из-за сбоев в работе бортового компьютера, который отвечает за выполнение команд и отправку данных на Землю. Сам космический аппарат находится в полном порядке, и ему ничего не угрожает.

Пока непонятно, какой компонент системы обработки команд и научных данных вышел из строя. Инженеры предполагают, что сбои могли возникнуть как в блоке, который форматирует данные и команды, так и в системе, которая управляет подачей питания для всего компьютера.

Попытки восстановить их работу пока закончились безуспешно. Поэтому руководство миссии задумалось, что их нужно заменить резервными блоками "Хаббла", которые могут выполнять аналогичные функции. Для этого инженерам нужно будет включить множество других компонентов телескопа и проверить их работоспособность. На это уйдет как минимум неделя.

Параллельно специалисты NASA будут продолжать искать причины появления проблем в работе телескопа - в надежде на то, что благодаря этому "Хаббл" можно будет вернуть в нормальный режим работы без радикальных мер, которые могли бы вызвать еще более серьезные проблемы в работе обсерватории.

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