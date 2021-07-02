"Терминатор" привлекает внимание: алжирские БМПТ замечены на полигонах

Российские боевые машины поддержки танков "Терминатор", похоже, становятся одними из наиболее популярных образцов военной техники в Алжире. Фотографии и видеоролики с ними в последнее время в больших количествах стали публиковать в Сети.

В принципе понятно почему: сухопутные войска этого государства стали первыми в Африке, получившими БМПТ.

Если ранее публиковались изображения, сделанные в ходе изучения и освоения бронемашин, то сейчас в основном с полигонов, где демонстрируются их высокие боевые возможности.

Как ожидается, уже скоро машины задействуют в более масштабных учениях с участием большого количества войск.

По мнению военных экспертов, "Терминаторы" хорошо подходят для операций в пустынной местности как против мобильных формирований, действующих на автомобилях с легким вооружением, так и против регулярных частей, с танками, бронетранспортерами и боевыми машинами пехоты, которым оказывает поддержку авиация.

Имеющееся на борту БМПТ вооружение: 30-мм скорострельные пушки, автоматические гранатометы, пулеметы, а также противотанковые управляемые ракеты "Корнет" - позволяют уверенно вести борьбу с различным противником. В том числе ночью также эффективно, как и днем.

Мощная защита обезопасит экипаж от вражеских средств поражения, а 1000-сильный двигатель обеспечит высокие характеристики подвижности.

Возможно, им предстоит действовать совместно не только с современными Т-90С, но и с Т-72М1, старыми Т-55МВ и Т-62.

Алексей Моисеев