Экскурсия по шведскому десантному катеру

В 1990 году ВМС Швеции приняли на вооружение новый десантный катер CB90. Combat Boat 90 Half, также известный как Stridsbåt 90 H, может нести 18 человек десанта в защищённом от стрелкового оружия корпусе и развивать скорость 40 узлов (74 км/ч).

В 2017 году для нужд флота были заказаны модернизированные CB90 HSM, которые с 2019 года поступают на боевую службу шведского флота. В новом видео от компании Saab рассказаны основные изменения в CB90 HSM по сравнению с базовой версией катера, а также показаны ключевые особенности этой боевой единицы.

Презентация катера CB90 HSM