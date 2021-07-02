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Известия.ru

Фрегат ВМС Италии вошел в Черное море

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Источник изображения: Фото: Ministero della Difesa

Фрегат ВМС Италии вошел в акваторию Черного моря. За его передвижением следит Черноморский флот РФ. Об этом сообщили в четверг, 1 июля, в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата УРО «Вирджинио Фазан» ВМС Италии, зашедшего 1 июля 2021 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

Накануне российские истребители Су-30СМ вели слежку за перемещениями американского эсминца USS Ross, который появился около Крыма. Сообщалось, что корабль ВМС США находился неподалеку от российских территориальных вод в Черном море и впоследствии изменил курс.

Днем ранее стало известно, что российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов Evertsen, после чего фрегат изменил курс от границы РФ в Черном море.

В акватории Черного моря 28 июня начались ежегодные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze – 2021. Их участники отработают боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу.

В тот же день делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметила, что масштабность и агрессивность Sea Breeze – 2021 в Черном море не способствуют безопасности в регионе.

В свою очередь в Черноморском флоте России заявили, что контролируют действия кораблей НАТО и других стран, которые участвуют в военных учениях Sea Breeze.

26 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что целью военных учений Украины и НАТО является «бесконечная дестабилизация у границ России».


Многонациональные военные учения Sea Breeze проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США. В рамках учений первая из стран предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру Черноморского побережья, а вторая поддерживает учения финансово, предоставляет помощь в технике и оборудовании.

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