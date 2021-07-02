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ЦАМТО

IAI модернизирует истребители "Кфир" ВВС Шри-Ланки

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Kfir ВВС Колумбии
Истребитель Kfir ВВС Колумбии.
Источник изображения: www.flickr.com

ЦАМТО, 1 июля. Компания Israel Aerospace Industries (IAI) 30 июня объявила о недавно подписанном с Минобороны Шри-Ланки контракте стоимостью 50 млн. долл. на проведение модернизации самолетов "Кфир" ВВС этой страны.

Соглашение включает замену базовой авионики самолета современным оборудованием истребителей поколения 4+, что позволит в перспективе интегрировать усовершенствованные РЛС, датчики, системы связи и новые шлемы. Процесс модернизации также будет включать передачу технологий и навыков ремонта личному составу ВВС Шри-Ланки. Модернизация будет выполнена совместно с представителями ВВС Шри-Ланки и на их объектах.

По данным Flightglobal.com, в составе ВВС Шри-Ланки имеется 5 самолетов "Кфир" C2 / C7 / TC2, приобретенных в 2000 году. С середины 2017 года истребители поставлены на хранение в международном аэропорту Бандаранаике (Коломбо).

Как отмечается, принятию положительного решения о модернизации самолетов "Кфир" ВВС Шри-Ланки во многом способствовало успешное завершение подобной процедуры ВВС Колумбии.

В составе ВВС Колумбии эксплуатируются 19 самолетов "Кфир" Блок.60. Еще одним оператором "Кфир" является американская компания Airborne Tactical Advantage, использующая их в обучении для имитации "агрессора".

Как сообщал ЦАМТО, IAI начала переговоры о модернизации самолетов ВВС Шри-Ланки после завершения в 2017 году модернизации колумбийских "Кфир".

Представители компании IAI предполагают, что сделка с Минобороны Шри-Ланки может стать первым шагом в подготовке к модернизации самолетов до стандарта "Кфир NG" (KNG). Впервые представленный в 2019 году вариант модернизации KNG будет отличаться полностью восстановленным планером, средствами обнаружения, авионикой (сравнимой с F-16 Блок.52) и усовершенствованным комплектом вооружения, более мощным двигателем General Electric F414 вместо устаревшего GE J79, РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием, усовершенствованными средствами связи.

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Страны
Колумбия
США
Шри-Ланка
Продукция
F-16
Компании
General Electric
IAI
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