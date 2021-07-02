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Ростех открыл на Верхнетуринском заводе новый цех по производству корпусов снарядов

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Стенд Концерна "Техмаш"
Стенд Концерна "Техмаш" на выставке KADEX 2018.
Источник изображения: © Дмитрий Решетников/ТАСС

ЦАМТО, 1 июля. Верхнетуринский машиностроительный завод (ВТМЗ) концерна "Техмаш" открыл новый механический цех по производству корпусов снарядов для полевой и танковой артиллерии.

Проект предусматривает также модернизацию и техперевооружение ВТМЗ. Новый цех позволит предприятию нарастить объемы производства изделий на 150%. Общая площадь постройки составила 3200 кв. м. На новых мощностях будет выполняться гособоронзаказ.

"Проект строительства новой площадки производства корпусов снарядов стартовал в 2016 году. На сегодняшний день в цеху подключено все технологическое оборудование, задействованное в основной производственной линии, а также проводится детальное тестирование всех пусконаладочных работ. Полный ввод в строй объекта ожидается к сентябрю текущего года. После выхода цеха на проектную мощность, предприятие сможет нарастить объемы производства изделий на 150%", – отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Кроме того, в новом корпусе планируется выпуск гражданской продукции по нескольким направлениям, разработку которой ВТМЗ ведет в рамках программы диверсификации и согласно стратегии Госкорпорации Ростех по наращиванию объемов "гражданки" до 50% к 2025 году.

Реконструкция механического цеха позволила также создать дополнительные высокотехнологичные рабочие места. Для выполнения операций на новом оборудовании специалисты ВТМЗ проходят профессиональную переподготовку.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Ростех
Техмаш НПК
Проекты
Гособоронзаказ
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