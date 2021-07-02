Новая противокорабельная ракета Sea Breaker разработки израильской компании Rafael

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Sea Breaker - новая ПКР разработки компании "Рафаэль"

Разработкой и производством ПКР семейства "Габриэль" в Израиле занимается компания IAI. Однако, первая ПКР семейства - "Габриэль-1" - была создана на базе ракеты "Луз", а та, среди прочего, разрабатывалась и как ПКР и в 1959-1962 гг. проводились её пуски на море. "Луз" же создавалась именно "Рафаэль", а далее наработки по теме по указанию МО были переданы IAI.

Ракетная тема на "Рафаэль" никогда не увядала, но занимались другими УР: "воздух-воздух", ПТУР и ЗУР, УР "воздух-земля" и т.п. И вот - так сказать возвращение к истокам, создание новой ПКР Sea Breaker. Официальная публикация об этом появилась на сайте "Рафаэль" сегодня, 30.06.21, на youtube было выложено соответствующее видео, а далее новостные сообщения о ракете появились практически на всех израильских новостных сайтах и на целом ряде зарубежных ресурсов.

Sea Breaker может запускаться как с кораблей и катеров (включая малого водоизмещения, менее 100 тонн), так и наземных ПУ (в частности, мобильный ЗРК SPYDER разработки "Рафаэль" способен нести 6 ТПК Sea Breaker). Цели - не только морские, но и сухопутные, например штабы, РЛС, склады ГСМ и т.п. Цена ракеты не указана, но понятно что она немалая, соответственно и цели должны соответствовать.

Ракета описывается как ПКР 5-го поколения, чья ГСН использует элементы искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (Deep learning) и не подвержена помехам средств РЭБ, впрочем последнее не удивительно, с учётом того, что ГСН ракеты тепловизионная (IIR -Imaging Infra-Red), т.е. аналогичная используемым в УАБ семейства Spice. С учётом большой дальности стрельбы (до 300 км) на траектории (до выхода в район цели) должна использоваться инерциальная навигационная система с коррекцией от GPS (или иной спутниковой навигационной системы, GNSS), в описании ракеты об этом не сказано, но подчёркивается, что Sea Breaker устойчива к подавлению GNSS.

Тип двигателя не указан, но на фото мы видим воздухозаборник, т.е. по-видимому речь идёт о ТРД. Ракета способна к полёту на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности (terrain-following low-level flight) или к полёту над волнами (sea-skimming flight). Обнаружение и опознание целей - автономное (Automatic Target Recognition and Acquisition), при этом имеется система связи (Data Link), что даёт возможность использование оператора для перенацеливания или отмены задания, а также передачи назад данных для оценки боевых повреждений цели (BDA - Battle Damage Assessment). Сочетание возможностей БЧ (по словам "Рафаэль", соответствуют 226-кг авиабомбе Мк.82) и поражение конкретного района цели позволяет потопить или нанести тяжёлый ущерб кораблям классов до фрегата включительно. Возможно поражение сухопутных движущихся целей, днём и ночью, в любых метеоусловиях.

Ракета находится на завершающем этапе разработки и готова для представления клиентам. Интеграция с ЗРК SPYDER делает ракету (как оружие берегового ПКРК) привлекательной для стран, имеющих на вооружении этот ЗРК (например, Филиппины, Сингапур и Вьетнам). Небольшой вес ракеты (400 кг) позволяет легко создать её авиационный вариант, хотя пока компания об этом не говорит.

Посмотрев ТТХ Sea Breaker легко заметить, что они очень похожи на ТТХ норвежской ПКР NSM. Данная ракета была выбрана ВМС США для вооружения кораблей прибрежной зоны (LCS), фрегатов класса Constellation, а также для нужд КМП (с запуском с мобильных сухопутных ПУ). Кроме Норвегии и США, ракета состоит на вооружении Малайзии и Польши, заказана Канадой, Германией и Румынией.

ТТХ Sea Breaker:

Длина - 4 м;

Масса - 400 кг;

Дальность - 300 км;

Скорость - высокая дозвуковая;

БЧ - проникающая ОФ массой 110 кг, с некими "продвинутыми ВВ производства Рафаэль";

ГСН - тепловизионная, с элементами ИИ.

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