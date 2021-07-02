Военные летчики и моряки рассказали об учениях в Средиземном море

Совместные маневры кораблей и дальней авиации России в восточной части Средиземного моря привлекли внимание иностранных военных. За действиями ракетного крейсера "Москва" из нейтральных вод следил истребитель F-35B с британского авианосца Queen Elizabeth, что не помешало российским военным выполнить поставленные задачи.

В первой части маневров, как сообщает газета "Красная звезда", экипажи кораблей отработали задачи по отражению нападения воздушного противника и провели тренировки по противовоздушной обороне авиабазы Хмеймим и порта Тартус. В учениях участвовали ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону".

По словам старшего помощника командира фрегата "Адмирал Макаров" Антона Круглова, особое внимание уделялось противодействию самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам противника.

Маневрирование кораблей осуществлялось во взаимодействии с противолодочным самолетом Ил-38, а авиационное прикрытие обеспечивали истребители Су-35 и истребители-бомбардировщики Су-34. В поисковых действиях участвовал противолодочный вертолет Ка-27, базирующийся на борту фрегата "Адмирал Макаров".

На другом этапе маневров в "бой" вступили дальние бомбардировщики Ту-22М3 и вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" истребители МиГ-31К.

- В рамках учений были совершены два вылета МиГ-31К в акваторию Средиземного моря, где мы выполнили два тактических пуска по целям условного противника. Задачи успешно решены, матчасть отработала на оценку "отлично", - отметил командир одного из МиГ-31К.

Применение самолетов МиГ-31К и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома Хмеймим стало возможным в результате реконструкции взлетно-посадочной полосы.

- Новая взлетно-посадочная полоса позволяет перебрасывать на аэродром Хмеймим любые образцы вооружения и техники и в целом максимально расширяет возможности применения Воздушно-космическим силам, - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Теперь экипажи российской дальней авиации и новейших носителей ракетного вооружения получили прекрасную возможность отрабатывать практические навыки в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря.

Николай Грищенко