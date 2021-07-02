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ОДК наращивает развитие цифровой инфраструктуры производства двигателей для авиации и флота

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Стенд Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Архивное фото
Стенд Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Ангелина Тимофеева

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Представители Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) обсудили план внедрения производственных и цифровых технологий в промышленных проектах.

"ОДК и СПбПУ договорились о дальнейших шагах по внедрению цифровых технологий в области разработки газотурбинных двигателей нового поколения и развития цифровой инфраструктуры производства", - сказано в сообщении пресс-службы корпорации, распространённом в четверг.

Заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков отмечает, что "ключевой темой обсуждения стала разработка технологии создания цифрового двойника морского газотурбинного двигателя и редуктора".

"По итогам данного проекта ОДК получит действующую технологию и интегрированную цифровую платформу для применения во всех последующих разработках новых изделий", - сказал Поляков, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков назвал важным то обстоятельство, что "современные передовые цифровые технологии, уникальные платформенные решения находят применение в двигателестроительной отрасли".

"И уже есть первые результаты. В "ОДК-Сатурн" в тестовом режиме запущена цифровая платформа разработки Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии". Она будет использована для оцифровки бизнес-процессов. В планах до конца июля этого года формализовать требования к цифровизации процессов опытно-конструкторских работ, виртуальных испытаний узлов и систем газотурбинных двигателей и приступить к созданию ИТ-инфраструктуры, необходимой для функционирования цифровых двойников", - сказал Боровков, слова которого приведены в сообщении.

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Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Компании
ОДК УК
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