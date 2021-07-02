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ЦАМТО

Большой гидрографический катер "Анатолий Князев" заложен для ВМФ на Окской судоверфи в Навашино

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БГК проекта 19920
БГК проекта 19920.
Источник изображения: ГТРК "Амур"

ЦАМТО, 1 июля. На предприятии "Окская судоверфь" в г.Навашино (Нижегородская область) для гидрографической службы ВМФ России 30 июня торжественно заложен большой гидрографический катер проекта 19920.

Приказом главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова судну присвоено имя Анатолия Князева – в честь организатора и участника арктических испытаний первого высокоширотного навигационного комплекса во время похода атомной подводной лодки к Северному полюсу в 1963 году.

В церемонии закладки большого гидрографического катера "Анатолий Князев" принял участие начальник управления кораблестроения ВМФ капитан 1 ранга Ильяс Шигапов, который поздравил судостроителей от имени главкома ВМФ адмирала Николая Евменова и пожелал им успехов в дальнейшей реализации поставленных задач в рамках гособоронзаказа.

Большие гидрографические катера проекта 19920 являются многофункциональными в своем классе и обладают большим спектром возможностей для гидрографических исследований морского дна, воды и обслуживания береговых объектов системы навигационно-гидрографического обеспечения деятельности ВМФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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19920 Баклан
Арктика
Гособоронзаказ
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