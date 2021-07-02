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Правительство Швейцарии намерено закупить истребители F-35A "Лайтнинг-2" и ЗРК "Пэтриот"

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Источник изображения: Фото: vbs.admin.ch

ЦАМТО, 1 июля. Министерство обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии сообщило, что Федеральный совет (правительство) Швейцарии намерен предложить парламенту одобрить закупку 36 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" и пяти батарей ЗРК "Пэтриот".

Судя по результатам проведенной оценки, эти две системы обеспечат максимальную общую эффективность при наименьших общих затратах.

Как отмечается, Федеральный совет уверен, что данные системы в наибольшей степени подходят для защиты Швейцарии от воздушных угроз на перспективу. Данное решение Федеральный совет принял на своем заседании 30 июня.

Срок службы состоящих на вооружении ВВС систем истекает в 2030 году. Для обеспечения постоянной защиты Швейцарии от воздушных угроз Федеральный совет намерен заменить имеющиеся истребители, а также закупить новую наземную систему ПВО увеличенной дальности. Решение о закупке новых истребителей, общая стоимость которых оценивается в 6 млрд. швейцарских франков (6,48 млрд. долл.), было одобрено населением на состоявшемся 27 сентября 2020 года общенациональном референдуме. Кроме того, 2 млрд. швейцарских франков (2,16 млрд. долл.) выделяются на закупку ЗРК.

Решение Федерального совета о закупке истребителей основано на всесторонней технической оценке предложений четырех кандидатов, включая Германию ("Тайфун" компании Airbus), Францию ("Рафаль" компании Dassault Aviation) и США (F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing и F-35A "Лайтнинг-2" Lockheed Martin). В рамках тендера на поставку систем ПВО оценивались два кандидата – ЗРК SAMP/T компании Eurosam (Франция) и "Пэтриот" компании Raytheon (США).

Все кандидаты соответствовали предъявляемым требованиям. Из предложенных на тендер истребителей лучшим кандидатом стал F-35A. Набрав 336 баллов, он показал самый высокий результат и был назван победителем, опередив других кандидатов на 95 или более баллов. Этот самолет получил лучшие оценки по трем из четырех основных критериев.

Как отмечается, парк из 36 новых истребителей позволит обеспечить потребности Швейцарии в защите воздушного пространства в течение длительного периода времени в условиях повышенной напряженности.

По оценке, стоимость закупки и эксплуатационные расходы F-35A являются самыми низкими. На момент подачи заявок в феврале 2021 года затраты на закупку составляли 5,068 млрд. швейцарских франков, что существенно ниже выделенного бюджета в 6 млрд. швейцарских франков. Даже с учетом инфляции затраты на закупку останутся ниже границ бюджета. Общие затраты на F-35A (стоимость закупки плюс эксплуатационные расходы) в течение 30 лет составляют около 15,5 млрд. швейцарских франков. Это примерно на 2 млрд. швейцарских франков ниже, чем у участника, занявшего второе место.

При оценке систем ПВО увеличенной дальности ЗРК "Пэтриот" превзошел SAMP/T по всем четырем основным критериям. Система обеспечивает защиту территории страны как самостоятельно, так и совместно с истребителями. Высота поражения целей ЗРК "Пэтриот" составляет более 20 км на дальностях более 50 км. При этом защита от воздушных угроз территории площадью не менее 15 тыс. кв. км может быть обеспечена пятью батареями "Пэтриот".

С точки зрения стоимости "Пэтриот" также является наименее дорогостоящей системой. Затраты на закупку, включая инфляцию и НДС, на момент оплаты составляют 1,97 млрд. швейцарских франков. В сочетании с прогнозируемыми эксплуатационными расходами в течение 30 лет общие затраты на систему "Пэтриот" составят около 3,6 млрд. швейцарских франков, что значительно меньше, чем у конкурента. Офсетные обязательства в размере 100% от стоимости заказа должны быть выполнены полностью не позднее, чем через четыре года после поставки.

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Страны
Германия
США
Франция
Швейцария
Продукция
F-18
F-35A
Patriot ЗРК
Rafale
Super Hornet
Компании
Airbus
Boeing
Dassault
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
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