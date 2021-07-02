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ЦАМТО

Си Цзиньпин: Китай должен превратить НОАК в армию мирового класса

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Противолодочные вертолеты ВМС НОАК
Противолодочные вертолеты ВМС НОАК.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 1 июля. Китай должен ускорить модернизацию национальной обороны и превратить НОАК в армию мирового класса. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

На площади Тяньаньмэнь в Пекине 1 июля прошло торжественное собрание по случаю 100-летия основания Компартии Китая.

"Необходимо ускорить модернизацию национальной обороны и вооруженных сил. Сильная страна должна иметь сильную армию, только сильная армия может обеспечить национальную безопасность", – заявил Си Цзиньпин, выступая с речью перед собравшимися на главной площади страны.

"Мы должны в полной мере реализовать идею партии об укреплении армии в новую эпоху… Мы должны сохранить абсолютное лидерство партии над армией, твердо придерживаться пути укрепления армии с китайской спецификой, всесторонне способствовать политическому строительству армии, реформе по укреплению армии, повышать боеспособность армии за счет научно-технического прогресса, усиливать армию за счет высококвалифицированных кадров, командовать армией в соответствии с законом", – цитирует "РИА Новости" главу КНР.

Си Цзиньпин заявил о необходимости "превратить НОАК в армию мирового класса, а также обеспечить защиту государственного суверенитета, безопасности и интересов развития страны с помощью еще более надежных средств".

Как напоминает агентство, ранее в ходе XIX съезда Компартии Китая в 2017 году Си Цзиньпин заявил, что КНР к 2035 году намерена модернизировать свои вооруженные силы, чтобы они полностью отвечали вызовам современности и требованиям нового времен. Он также подчеркивал, что Китай должен построить сильную и современную армию, флот, ВВС, сухопутные войска, а также войска стратегической поддержки и к середине нынешнего века полностью превратить армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня.

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Китай
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