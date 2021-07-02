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Для минера «Метеорит» химоружие не проблема

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) провели разминирование заданного района в условиях применения «противником» химического оружия на полигоне в Забайкальском крае.

В рамках тренировки сапёры при помощи переносных индукционных миноискателей, глубинных миноискателей и переносных искателей проводных линий осуществили инженерную разведку по пути следования военной техники в позиционный район. В дальнейшем специалисты инженерных войск производили разминирование и безопасное уничтожение обнаруженных условных боеприпасов. Помимо этого, военнослужащие выполнили разминирование комбинированного минного поля при помощи установки разминирования «Метеорит».

В ходе мероприятия сапёры отразили атаку диверсионной-разведывательной группы условного противника и отработали действия в условиях применения отравляющих веществ с использованием индивидуальных средств защиты кожи и органов дыхания.

Устройство «Метеорит» - установка на базе гусеничной техники, позволяющая дистанционно проделывать проходы в минных полях. Ракета с помощью пусковой установки выходит с направляющей и летит по определенной траектории на расстояние от 200 до 500 м, вытягивая при этом за собой гибкий кабель, связанный с взрывчатым веществом. Один заряд рассчитан на один проход, то есть установка посредством одного боекомплекта может проделать сразу два прохода длиной 93 м и шириной 6 м.

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