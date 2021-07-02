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Интерфакс-АВН

Новый корвет для Тихоокеанского флота вывели из стапельного цеха в Комсомольске-на-Амуре

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Корвет "Резкий" проекта 20380
Многоцелевой корвет "Резкий" проекта 20380.
Источник изображения: http://www.aolgm.ru/

Комсомольск-на-Амуре. 1 июля. ИНТЕРФАКС - В Комсомольске-на-Амуре, на ПАО "Амурский судостроительный завод", прошла торжественная церемония вывода новейшего корвета серийного корвета проекта 20380 "Резкий" из стапельного цеха и его постановка на транспортно-спусковой док, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Новейший корвет переведён в транспортно-спусковой док "Зея", который накануне прибыл в акваторию предприятия из Петропавловска-Камчатского. Далее "Резкий" спустят на воду и поставят к достроечной набережной, где строители выполнят установку башенно-мачтового комплекса, завершат монтаж оборудования и подготовят корабль к началу швартовных испытаний", - говорится в сообщении.

Право разбить традиционную бутылку шампанского о борт корабля получила инженер по наладке и испытаниям ПАО "АСЗ" Ксения Завгороднева. Она единственная в истории завода девушка-испытатель, входящая в состав сдаточной команды.

Сам корвет планируют в ближайшее время перевести на сдаточную базу во Владивостоке. Там его достроят, проведут заводские ходовые и государственные испытания. Только после этого корабль войдет в состав Тихоокеанского флота.

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Компании
АСЗ
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
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