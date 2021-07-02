Ползучая НАТОвизация

Военный эксперт Дмитрий Болтенков — о возможности армейского освоения территории Украины Североатлантическим альянсом

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным 30 июня президент заявил, что начатое военное освоение Украины иностранными государствами вызывает беспокойство и создает существенные проблемы безопасности для нашей страны.

Эти тревоги выглядят вполне обоснованными. Президент Украины Владимир Зеленский, пришедший к власти на волне демагогии, продолжил и усилил деятельность Петра Порошенко по зазыванию на свою территорию иностранных военных сил. При нем выросли как количество, так и размах совместных учений с НАТО и другими иностранными государствами. Да и перспектива появления в стране иностранных военных баз выглядит всё более реальной.

Только в этом году Киев запланировал восемь многонациональных учений на территории страны, в которых задействуют военных из США, Великобритании, Польши и Румынии. Сообщалось, что к участию в маневрах планируется привлечь в общей сложности 21 тыс. украинских военнослужащих и около 11 тыс. иностранных.

Кроме того, украинских военных направят на 17 многонациональных учений за пределами страны, в том числе в государства НАТО.

Несмотря на то, что Москва предлагала ограничить масштабы ежегодных американо-украинских маневров Sea Breeze в Черном море, в этом году они стали крупнейшими в истории. Украинские власти заявили, что на них присутствуют 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран НАТО, а также партнеров альянса. Причем ряд стран-участниц представляются крайне экзотичными для данного региона. Например, Япония, Бразилия, Республика Корея, Австралия и даже Сенегал.

Учения продлятся с 28 июня по 10 июля. Кроме морской акватории, они пройдут в городах Одесса, Очаков, в Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский и других районах Украины. Основной акцент делается на отработке противолодочной, противокатерной, противовоздушной обороны, противоминных действий, прибрежных и морских операциях по перехвату и противодействию незаконным вооруженным формированиям. Также будут учиться десантным и противодесантным операциям.

Заявляя, что Украина имеет сильнейшую армию в Европе, высшее военно-политическое руководство этой страны одновременно стремится получить максимальное количество любой возможной военно-технической помощи. Оно надеется также на получение знаний от натовских солдат и офицеров. Именно с этой целью Украина приглашает к себе на территорию любые иностранные военные учения и советников.

Многие страны блока имеют неплохой военный опыт как борьбы с террористами, так и военно-морских операций. Но большой вопрос, сможет ли Украина усвоить что-то полезное. Пока же стремление страны к военным стандартам НАТО по большому счету выглядит карго-культом.

Нынешняя экономика и финансы Украины не позволяют ей покупать вооружение, производящееся в странах НАТО, да и мало есть стран, желающих его продать Киеву. Отработка в ходе Sea Breeze противолодочных, противоминных и противовоздушных операций ничего не даст украинским морякам, не имеющим на вооружении этих средств ведения боевых действий.

Поэтому неудивительна попытка затащить на свою территорию контингенты НАТО для помощи «в противостоянии с Россией». Уже сейчас понятно, что запрет в национальной Конституции на размещение иностранных военных баз на территории Украины можно без труда преодолеть. Нам надо считаться с вероятностью, что и сухопутные, и морские базы блока в этой стране в итоге появиться могут.

На территории порта Очаков уже несколько лет инженерные формирования ВМС США осуществляют строительство объектов базирования для украинского флота, таких как причалы и береговые здания. Планируется использовать эти объекты для подготовки частей морской пехоты США. По последним меморандумам Британия продаст Украине несколько боевых кораблей и катеров и также окажет помощь в создании пунктов базирования ВМСУ в Очакове и Бердянске.

Но нужны ли украинские базы для НАТО? Может ли эта страна предложить блоку что-то существенное? Сложно представить, чтобы их разместили где-то в глубине страны, в континентальной части. Разумеется, интересовать Североатлантический альянс может лишь побережье Черного моря, дающее доступ к этому стратегическому региону.

После потери Крыма выбор тут невелик. Одесса — это просто грузовой порт, куда можно прийти только за местными развлечениями. Для базирования боевых кораблей он слабо пригоден. В Очаков могут зайти лишь небольшие боевые единицы. Даже в советские времена там базировались только катера. Из-за твердого контроля России над Керченским проливом отпадает и Бердянск.

Таким образом, постоянное базирование каких-либо крупных военно-морских сил НАТО на территории Украины представляется фантастикой. Более реальным выглядит перманентное присутствие там воздушных сил блока. Вблизи Николаева находится огромный экс-советский аэродром Кульбакино. Существующие ВВС Украины стремительно деградируют, и очень скоро летать на их военных самолетах будет просто опасно для жизни. Поэтому вполне возможно представление его для нужд разведывательных самолетов и беспилотников США и других стран.

В благодарность за это Киев может попросить какую-либо партнерскую программу по базированию в Кульбакино или на других авиабазах страны ВВС НАТО для патрулирования своих воздушных границ. Такая практика уже опробована на территории прибалтийских государств, где постоянно дежурят полтора десятка иностранных истребителей.

Дмитрий Болтенков — военный историк

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