Мероприятия международного военно-технического форума "Армия-2021" состоятся на Кавказе в августе

Боевая машина пехоты БМП-3 во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020», 27 августа 2020 года.

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - В августе 2021 года в военных гарнизонах 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Кавказе состоятся мероприятия Международного военно-технического форума "Армия-2021" ЮВО, где впервые будут представлены новейшие образцы вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Масштабные мероприятия форума пройдут во Владикавказе, Грозном, Нальчике, в ингушском поселке Троицкое, на военной базе в Цхинвале Республики Южная Осетия, а также дагестанском городе Каспийск. Вниманию посетителей представят более тысячи различных современных образцов вооружения и военной техники, которой оснащены соединения и воинские части 58-й армии ЮВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гости форума увидят автомат АК-12, бесшумные снайперские автоматы "Вал", пистолет Ярыгина, танки Т-90 и Т-72Б3, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, медицинские бронеавтомобили "Линза", вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ка-52 "Аллигатор" и другую технику.

Посетителям представят реконструкции сражений периода Великой Отечественной войны, а также современные модели боев и контртеррористических операций с применением новейших средств обнаружения, наведения и уничтожения. На форуме будут проведены военно-спортивные игры, оборудованы развлекательные площадки культурно-художественной и военно-патриотической направленности, для посетителей развернут полевые кухни.

Для организации мероприятий форума на Кавказе будет привлечено около 2 тыс. военнослужащих ЮВО, добавили в пресс-службе.

Всего на территории округа и военных баз ЮВО форум пройдет в 18 регионах. Мероприятия спланированы в период с 26 по 28 августа. Соединения и воинские части ЮВО готовятся задействовать около 300 единиц современной военной и специальной техники, 20 кораблей и судов, порядка 70 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.