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Известия.ru

Десантные корабли Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы в море

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Экипажи больших десантных кораблей (БДК) «Орск» и «Саратов» российского Черноморского флота (ЧФ) в рамках отработки совместных задач выполнили артиллерийские стрельбы на просторах Черного моря. Об этом в четверг, 1 июля, рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.


Мероприятия состоялись в соответствии с планом боевой подготовки соединения БДК Черноморского флота в полигонах, расположенных на морской территории.

В рамках стрельб экипажи отработали комплекс действий по прикрытию потенциальной высадки морского десанта на плав с реализацией стрельб из артиллерийских установок по целям, расположенным как в морском, так и в воздушном пространствах. В качестве морской цели был использован корабельный щит-мишень, а средством нападения «противника» выступил самолет-амфибия Бе-12 из состава морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ.

Артиллерийские расчеты осуществили в том числе уничтожение морских плавающих мин. Соответствующая задача была успешно выполнена.

Район боевой подготовки был закрыт для гражданского судоходства на время военных подготовительных мероприятий.

Во вторник, 29 июня, стало известно о том, что истребители МиГ-31К, предназначенные для ношения гиперзвуковых ракет, и дальние бомбардировщики Ту-22М3 в рамках военных учений совершили полеты над Средиземным морем.

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Россия
Продукция
Бе-12
МиГ-31
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