Си Цзиньпинь заявил о необходимости усилить армию Китая

Правительство КНР должно усовершенствовать Народно-освободительную армию Китая (НОАК) таким образом, чтобы она стала одной из сильнейших вооруженных сил в мировом пространстве и смогла защитить национальные интересы страны, а также ее суверенитет и безопасность. Об этом в четверг, 1 июля, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель китайского правительства Си Цзиньпин на своем выступлении по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая.

«НОАК должна стать вооруженными силами мирового класса с еще более высокими возможностями, чтобы быть способной надежно защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны», — цитирует сообщение китайского лидера Хinhuanet.

Празднование по случаю 100-летнего юбилея Коммунистической партии Китая состоялось на площади Тяньаньмэнь в 8 часов утра. На мероприятии представители китайского правительства выступили со своими поздравлениями, обращенными к стране.

На том же мероприятии китайский лидер заявил о том, что КНР удалось реализовать первую цель столетия — сформировать общество средней зажиточности.