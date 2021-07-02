Украинский эксперт оценил мощность новых образцов российского оружия

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил новые образцы российского оружия. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на телеканал «Украина 24».

По его словам, такие системы, как как гиперзвуковая ракета «Циркон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», не стоит недооценивать. «Если они сделают "Циркон", это будет очень мощное оружие, это гиперзвуковое оружие», — предупредил он.

Также эксперт считает, что противостоять такому вооружению способны только ведущие страны мира с лазерным и энергетическим оружием, такие как США, Израиль и, возможно, Великобритания с Японией. Другие страны не имеют защиты от такого российского оружия, считает Жданов.

При этом он отметил, что Украина имеет потенциал для создания баллистических ракет, и в случае заказа со стороны военных в стране их могут разработать в течение года.

Ранее Жданов заявил, что Россия заблокировала доступ в три района Черного моря для обеспечения безопасности Крыма. По его словам, это решение имеет целью усилить оборону полуострова от вторжения иностранных войск, обезопасив морские границы. Он также добавил, что из-за действий Москвы военная угроза для Киева существенно возросла, ведь «чем сильнее оборона Крыма, тем сложнее нам будет его возвращать».

Марина Совина