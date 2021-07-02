В Кузбассе мотострелки соединения ЦВО уничтожили условного противника

Во время учений в Кемеровской области на полигоне «Юргинский» военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа сорвали атаку условного противника на военный объект в ночное время. Об этом в четверг, 1 июля, сообщает Минобороны.

По легенде условный противник на автомобилях повышенной проходимости, оборудованных станковыми пулеметами, выдвинулся для захвата складов с оружием и боеприпасами. Его перемещение обнаружили расчеты комплекса БПЛА «Орлан-10» в ходе воздушной разведки. Перед мотострелками стояла задача выдвинуться в район боевого применения и атакой с ходу уничтожить условного противника с помощью штатного вооружения боевой машины пехоты (БМП-2). Поражение целей проводилось на дистанциях от 500 до 1500 м. Каждый экипаж должен был поразить цели, имитирующие технику, живую силу противника из 30-мм пушки и 7,62-мм пулемета.

Всего в учениях приняли участие около 500 военнослужащих и задействовано свыше 20 единиц военной техники.

30 июня в пресс-службе российского Министерства обороны сообщили, что военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке снайперов в рамках проведения тактико-специальных учений уничтожили полевой узел потенциального противника в Новосибирской области.