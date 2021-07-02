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ТАСС

Кувейт объявил о запуске первого собственного спутника на ракете-носителе Falcon 9

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Запуск ракеты Falcon 9
Запуск ракеты Falcon 9.
Источник изображения: © AP Photo/John Raoux

Директор компании Orbital Space Бассам аль-Феили подчеркнул, что запуск спутника должен вдохновить многих молодых людей на то, чтобы связать свое будущее с космическим пространством

КАИР, 1 июля. /ТАСС/. Кувейт осуществил первый в истории запуск в космос собственного спутника. Об этом сообщил в среду вечером основатель и генеральный директор кувейтской компании Orbital Space Бассам аль-Феили.

"На ракете-носителе Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал [штат Флорида] был осуществлен запуск искусственного спутника [Земли] "Камар Аль-Кувейт" (QMR-KWT, с арабского "Луна Кувейта" - прим. ТАСС). Наша цель - сделать космос доступным для всех, и мы счастливы, что нам удалось осуществить этот проект совместно с другими партнерами", - приводит слова аль-Феили информационное агентство эмирата KUNA.

Он также подчеркнул, что "QMR-KWT является образовательной программой и должен вдохновить многих молодых людей на то, чтобы связать свое будущее с космическим пространством".

SpaceX осуществила в среду запуск 85 космических аппаратов, в том числе микроспутников, в рамках своей коммерческой программы. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 15:31 по времени Восточного побережья США (22:31 мск).

Как уточняет KUNA, Orbital Space была основана в августе 2018 года и стала первой фирмой в арабском мире, осуществляющей запуск в космос аппаратов с использованием технологии CubeSat, которая предполагает запуск малых искусственных спутников Земли для исследования космоса. Компания предоставляет услуги по разработке, созданию, тестированию и эксплуатации этой технологии для студентов и любителей.

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Страны
Кувейт
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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