В минобороны ФРГ поддержали диалог по вооружениям между РФ и НАТО

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала реализацию диалога между Россией и Североатлантическим альянсом (НАТО) по части контроля над вооружениями. Об этом она сообщила в среду, 30 июня, в ходе конференции на «Германском фонде Маршалла Соединенных Штатов» (признана нежелательной на территории РФ).

«Я была бы очень рада этому (расширению диалога с Россией другими странами альянса — Ред.), поскольку мы видим, что сейчас речь идет не только о ядерном разоружении, но и о том, с чем мы сталкиваемся со стороны России, — это значительное наращивание обычных видов вооружений», — цитирует ответ немецкого министра на вопрос о расширении участников диалога с Россией ТАСС.

Оговаривая проведение военных учений, Крамп-Карренбауэр указала, что «в этом нет ничего необычного», но нельзя забывать о существовании специальных процедур по информированию и отправке наблюдателей, так как в совокупности подобного рода меры образуют доверительную атмосферу на международной арене.

Она также сообщила, что немецкая сторона «ясно дала понять» НАТО, что формат для диалога по вооружениям в принципе существует, и Берлин изъявил желание вернуться к данному взаимодействию. В качестве дополнения Крамп-Карренбауэр подчеркнула важность возобновления сотрудничества по вопросам вооружений.

На том же выступлении глава минобороны Германии высоко оценила значение женевского саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена и отметила, что состоявшиеся переговоры стали ясным доказательством возможности диалога по контролю вооружений, вне зависимости от накала и разногласий в отношениях между странами.

Ранее, 29 июня, защитник интересов русскоязычной прослойки населения Латвии, председатель социал-демократической партии «Согласие» Янис Урбанович заявил о том, что решение государств Восточной Европы, в том числе Риги, отказаться от диалога с Россией на уровне Евросоюза играет против указанных стран. Он сослался на женевский саммит российского и американского лидеров, который стал демонстрацией изменения тональности отношений России и Соединенных Штатов.

23 июня газета Financial Times сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила провести встречу между лидерами стран ЕС и Путиным. Отмечалось, что инициативу приглашения российского лидера на саммит с главами стран альянса поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Также идею позитивно оценил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив страну во вмешательстве, ввели против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.