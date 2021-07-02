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Известия.ru

Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд

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Источник изображения: Фото: ТАСС

Бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд скончался в возрасте 88 лет. Об этом в среду, 30 июня, сообщает CNBC со ссылкой на заявление его семьи.

Отмечается, что экс-глава Пентагона умер в своем доме в Таосе, штат Нью-Мексико.

«Мы с глубокой печалью сообщаем о кончине Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда», — говорится в сообщении семьи.

Рамсфелд занимал пост министра обороны дважды: в администрации президентов Джеральда Форда в 1975—1977 годах и Джоджа Буша-младшего в 2001—2006 годах.

Рамсфелд среди прочего курировал реакцию Пентагона на террористическую атаку в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

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Страны
Мексика
США
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