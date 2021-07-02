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Интерфакс-АВН

Virgin Orbit успешно запустила семь спутников на орбиту Земли

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Virgin Orbit
Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя американской компании Virgin Orbit.
Источник изображения: twitter.com/Virgin Orbit

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Калифорнийская частная компания Virgin Orbit успешно вывела на орбиту семь спутников некрупного размера с помощью ракеты LauncherOne, следует из трансляции компании.

"Мы невероятно горды тем, что завершили ещё одну безупречную миссию в космосе с нашей уникальной системой запуска", - подтвердила успех миссии на своей странице в Twitter компания.

LauncherOne, прикреплённая к модифицированному самолёту Boeing 747, набрала высоту в 10,6 км. Затем самолёт отстыковал над Тихим океаном ракету, которая затем включила ракетный двигатель первой ступени NewtonThree. Он позволил LauncherOne самостоятельно набрать достаточную высоту (500-1100 км над поверхностью Земли) для отделения первой ступени.

Затем вторая ступень отделилась от первой, после чего был запущен двигатель второй ступени NewtonFour. Как только ракета достигла намеченной орбиты, двигатель был включен и включался на время для более точной калибровки места отделения спутников. Все 7 спутников некрупного размера были выпущены на орбиту в 20:30 по московскому времени.

В январе 2021 года Virgin Orbit успешно вывела на орбиту 10 спутников CubeSats.

В ходе демонстрационного испытания в январе 2021 года двухступенчатая ракета длиной 21 метр была сброшена на высоте примерно 10,2 тысяч метров с модифицированного самолета Boeing 747 над Тихим океаном, после чего на ней включился двигатель. Вслед за отделением первой ступени ракета отправилась на штатную орбиту с десятью исследовательскими миниспутниками американских университетов и NASA.

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Страны
Россия
США
Продукция
Boeing 747
Компании
Boeing
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