Новая ракета против старого корабля: загадка израильского мультика

"Рафаэль" – одна из трех крупнейших израильских оборонных компаний – продемонстрировала свою новую крылатую ракету Sea Breaker. Но вот странность – в анимационном ролике управляемая ракета поражает корабль, спущенный на воду в далеком 1983 году. Речь идет о советском ракетном катере с бортовым номером 962. Судя по открытым данным, это катер Р-71 "Шуя", который до сих пор входит в состав российского Черноморского флота. Итак, ракета новая, а цель – старая. Ракетные катера проекта 1241 строились еще в СССР и на заре новой российской государственности – с 1979 по 1996 год.

Ракета, созданная израильтянами, действительно инновационная. У нее сверхсовременная электронная "начинка": система с искусственным интеллектом, которая обеспечивает автоматическое обнаружение целей и их распознавание при любой погоде. Боевая часть Sea Breaker оснащена 113 килограммами взрывчатого вещества. Новая управляемая ракета как наземного, так и морского базирования может уничтожать цели на расстоянии до 300 километров. При этом делать это она должна в условиях сильного радиоэлектронного противодействия.

Но почему для демонстрации мощи был выбран именно российский корабль, загадка. Пока единственный ответ, который напрашивается сам собой – потому что это безопасно. Не американский же катер рисовать (в Вашингтоне не поймут) и не китайский (Пекин может нервно отреагировать), не украинский ("це зрада") и тем более не арабский (только-только отношения кое с кем наладили), а российский… почему бы и нет?

Причем, в компании "Рафаэль" утверждают, что одной такой ракеты достаточно для уничтожения цели класса "фрегат". Ролик получился зрелищный. И заодно прорекламировал российское вооружение – смотрите, до сих пор корабли, еще при Брежневе со стапелей сошедшие, не дают покоя зарубежным оборонным компаниям.

Автор Евгений Майструк, радио Sputnik