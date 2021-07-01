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Naked Science

Virgin Orbit провела первый эксплуатационный запуск ракеты LauncherOne

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Источник изображения: naked-science.ru

Virgin Orbit запустила ракету LauncherOne. На орбиту вывели семь космических аппаратов для разных операторов.

Сегодня Virgin Orbit осуществила второй успешный запуск ракеты LauncherOne и первую эксплуатационную миссию.

Носитель стартовал с борта специальным образом модернизированного самолета Boeing 747, совершившего полет с Mojave Air and Space Port.

Перед стартом ракету закрепили под крылом самолета. Отсоединившись от него, LauncherOne включила двигатель, устремившись в космос. Носитель вывел семь разных аппаратов — как гражданского, так и военного назначения.


Запуск ракеты LauncherOne / ©Michael Sheetz

Это первая миссия Virgin Orbit, которую решили транслировать публично. Первый запуск компания провела 2020 году: он закончился неудачей. Первый успешный запуск Virgin Orbit осуществила в январе.

LauncherOne — относительно небольшая ракета, способная вывести полезную нагрузку массой 300 килограммов на солнечно-синхронную орбиту. Возможностей ракеты хватает для запуска широкого спектра современных малых спутников.

Это лишь начало длинного пути: недавно стало известно, что в 2022 году Virgin Orbit хочет увеличить число запусков.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Boeing 747
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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