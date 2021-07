Virgin Orbit провела первый эксплуатационный запуск ракеты LauncherOne

Virgin Orbit запустила ракету LauncherOne. На орбиту вывели семь космических аппаратов для разных операторов.

Сегодня Virgin Orbit осуществила второй успешный запуск ракеты LauncherOne и первую эксплуатационную миссию.

Носитель стартовал с борта специальным образом модернизированного самолета Boeing 747, совершившего полет с Mojave Air and Space Port.

Перед стартом ракету закрепили под крылом самолета. Отсоединившись от него, LauncherOne включила двигатель, устремившись в космос. Носитель вывел семь разных аппаратов — как гражданского, так и военного назначения.

Virgin Orbit's 747 jet "Cosmic Girl" drops the LauncherOne rocket, which fires its engine and begins the trip to space: https://t.co/tWbdHucAyR #TubularBells pic.twitter.com/IMJOov8ISs

- Michael Sheetz (@thesheetztweetz) June 30, 2021