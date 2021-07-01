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Naked Science

«Роскосмос» рассекретил переговоры погибших членов экипажа корабля «Союз-11»

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Источник изображения: naked-science.ru

Российское космическое ведомство рассекретило переговоры космонавтов Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева во время предстартовой подготовки «Союза-11». Все члены экипажа корабля погибли при возвращении домой.

30 июня 1971 года произошла самая страшная катастрофа в истории отечественной космонавтики. При возвращении на Землю погибли три члена экипажа «Союза-11». «Роскосмос» опубликовал документы с их переговорами.

Рассекреченные материалы расскажут о подготовке к пуску «Янтаря» (позывной экипажа). Среди прочего можно ознакомиться с докладами по обстановке. Представлены и медицинские показатели космонавтов.

Запись переговоров космонавтов с измерительным пунктом

Источник изображения: roscosmos

Отдельный раздел знакомит с фрагментами переговоров после расстыковки корабля и станции «Салют-1». Космонавты докладывают, что видят Землю и приступили к ориентации.

Запись переговоров космонавтов с измерительным пунктом

Источник изображения: roscosmos

Последними словами экипажа, которые услышали на Земле, было пожелание бортинженера «Союза-11» Владислава Волкова. «Завтра встретимся, готовьте коньяк», — сказал он.

Запись переговоров космонавтов с измерительным пунктом

Источник изображения: roscosmos

«Союз-11» стартовал с космодрома Байконур 6 июня 1971-го при помощи ракеты-носителя «Союз». Полет был во всех отношениях знаковый: корабль доставил первый экипаж на борт первой в мире пилотируемой орбитальной станции «Салют-1».

Запись переговоров космонавтов с измерительным пунктом

Источник изображения: roscosmos

Предыдущая пилотируемая миссия также завершилась неудачно, но без трагических последствий. Стыковка «Союза-10», запущенного 22 апреля 1971 года, была безуспешной из-за повреждения стыковочного узла. Они привели к тому, что экипаж не попал на борт станции и вынужден был вернуться обратно.

Запись переговоров космонавтов с измерительным пунктом

Источник изображения: roscosmos

Причиной гибели экипажа «Союза-11» стала разгерметизация спускаемого аппарата на большой высоте из-за открытия вентиляционного клапана, вызванного преждевременным подрывом пиропатрона. Последнее могло быть спровоцировано ударной волной, которая распространилась по металлу корпуса спускаемого аппарата.

Запись переговоров космонавтов с измерительным пунктом

Источник изображения: roscosmos

Положения тел космонавтов говорили о том, что они старались устранить утечку воздуха, но в экстремальных условиях сделать это уже не получилось.

Запись переговоров космонавтов с измерительным пунктом

Источник изображения: roscosmos

В прошлом году «Роскосмос» рассекретил документы о миссии советской межпланетной станции «Луна-16», запущенной в 1970 году. Она стала первым автоматическим космическим аппаратом, который доставил на Землю образцы лунного грунта.

А несколько лет назад космическое ведомство обнародовало документы, рассказывающие о первом космонавте Земли — Юрии Гагарине. Желающие кроме прочего могут ознакомиться со служебной характеристикой старшего лейтенанта Гагарина.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Луна
Медицина
Салют ОрС
Союз РН
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