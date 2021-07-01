Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС будет тушить природные пожары в Греции

Самолет-амфибия Бе-200ЧС и летает, и пожары тушит очень эффектно и эффективно.

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Российский самолет Бе-200ЧС на коммерческой основе будет принимать участие в тушении лесных пожаров на территории Греции, сообщили в госкорпорации "Ростехе" в среду.

Как заявили в "Ростехе", соответствующий договор между министерством защиты граждан Греции, отвечающим за организацию мероприятий по борьбе с природными пожарами, и ПАО "Ил" был подписан в Афинах.

"Российский самолет Бе-200ЧС сегодня приземлился в Греции", - сообщила госкорпорации.

В сообщении отмечается, что российская сторона регулярно получает запросы от иностранных государств на оказание помощи в ликвидации лесных пожаров.