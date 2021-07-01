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Интерфакс-АВН

Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС будет тушить природные пожары в Греции

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Самолет-амфибия Бе-200ЧС и летает, и пожары тушит очень эффектно и эффективно.
Самолет-амфибия Бе-200ЧС и летает, и пожары тушит очень эффектно и эффективно.
Источник изображения: Марина Лысцева/ ТАСС

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Российский самолет Бе-200ЧС на коммерческой основе будет принимать участие в тушении лесных пожаров на территории Греции, сообщили в госкорпорации "Ростехе" в среду.

Как заявили в "Ростехе", соответствующий договор между министерством защиты граждан Греции, отвечающим за организацию мероприятий по борьбе с природными пожарами, и ПАО "Ил" был подписан в Афинах.

"Российский самолет Бе-200ЧС сегодня приземлился в Греции", - сообщила госкорпорации.

В сообщении отмечается, что российская сторона регулярно получает запросы от иностранных государств на оказание помощи в ликвидации лесных пожаров.

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Страны
Греция
Россия
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Компании
Ил
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