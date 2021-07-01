Учения российских стратегических подлодок прошли в Баренцевом море

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Две стратегические атомные подводные лодки Северного флота РФ на учении в Баренцевом море провели "подводную дуэль", сообщила пресс-служба флота в среду.

"Учение прошло в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море в дуэльном варианте, когда одна подводная лодка оказывает противодействие другой и выбирает удобный момент для атаки. Подводники действовали на глубине около 100 метров, обозначая применение торпедного оружия без фактической стрельбы", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Северный флот не указал название участвовавших в маневрах подлодок. Стратегические подлодки - носители межконтинентальных баллистических ракет.

"После проведения учения экипажи обоих подводных крейсеров продолжили совершенствование военно-морской выучки и отработку задач курса боевой подготовки в морских полигонах", - говорится в сообщении Северного флота.