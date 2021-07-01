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D-russia.ru

Европейские регуляторы настаивают на серьёзных ограничениях области применения ИИ-систем

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ИИ-системы
ИИ-системы.
Источник изображения: industry-hunter.com

Европейский совет по защите данных (European Data Protection Board, EDPB) и Европейский надзорный орган по защите данных (European Data Protection Supervisor, EDPS) на прошлой неделе опубликовали «совместное мнение» по поводу вышедшего в апреле «Предложения о регулировании искусственного интеллекта на основе европейского подхода».

Принимая во внимание чрезвычайно высокие риски вмешательства в частную жизнь людей, связанные с удалённой биометрической идентификацией лиц в общедоступных пространствах в реальном времени, EDPB и EDPS призывают к общему запрету на любое использование ИИ для автоматического распознавания лиц, походки, отпечатков пальцев, ДНК, голоса и пр. биометрических или поведенческих признаков в общедоступных пространствах.

Также EDPB и EDPS рекомендуют запретить системы ИИ, использующие биометрические данные для классификации отдельных лиц в кластеры на основе этнической принадлежности, пола, политической или сексуальной ориентации или других оснований, дискриминация по которым запрещена законом.

EDPB и EDPS считают, что использование ИИ для определения эмоций физического лица крайне нежелательно и должно быть запрещено за исключением очень конкретных случаев, таких, как некоторые медицинские цели, где важно распознавание эмоций пациента.

EDPB и EDPS подчёркивают, что существующее законодательство ЕС о защите персональных данных (в первую очередь GDPR) применимо к любой обработке персональных данных (ПД), подпадающих под сферу действия упомянутого предложения о регулировании искусственного интеллекта.

EDPB и EDPS обеспокоены исключением международного сотрудничества правоохранительных органов из сферы действия «Предложения о регулировании искусственного интеллекта на основе европейского подхода».

В обоснование правомерности совместного мнения EDPB и EDPS ссылаются на статьи 114 и 16 договора о функционировании ЕС (Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU), устанавливающие специальные правила защиты личных данных граждан, которые ограничивают использование ИИ-систем в реальном времени для удалённой биометрической идентификации в общественных местах в целях охраны правопорядка. EDPB и EDPS напоминают о том, что в соответствии с правовой практикой Европейского суда статья 16 договора обеспечивает надлежащую правовую основу в случаях, когда защита ПД является одной из важнейших целей или составляющих правил, принятых законодательными органами ЕС.

Предложение EDPB и EDPS строится на риск-ориентированном подходе. Однако данный подход нуждается в дальнейшем уточнении, а концепция «риска для фундаментальных прав» должна соответствовать GDPR и Регламенту ЕС 2018/1725 (EUDPR), поскольку в дело вступают аспекты, относящиеся к защите ПД, сказано в документе.

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