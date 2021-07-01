Российский флот провел стрельбы по мишеням в Тихом океане

Военный корабль во время учений в акватории Японского моря.

МОСКВА, 30 июня/ Радио Sputnik. Корабли Тихоокеанского флота РФ участвовали в учениях с ракетными и артиллерийскими стрельбами, также отрабатывалась тактика отражения ударов условного противника, передает РИА Новости.

В маневрах задействовали отряд судов в составе флагмана ТОФ ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников".

Целью учений стала проверка надежности работы корабельного оружия в условиях жаркого климата.

"В ходе практических действий боевые корабли совместно отразили атаку средств воздушного нападения условного противника", – сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан первого ранга Николай Воскресенский.

Для отражения атаки на крейсере "Варяг" были задействованы зенитно-ракетные комплексы "Оса", добавил он.

В июне силы ТОФ провели учения, в ходе которых отработали уничтожение авианосцев.

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