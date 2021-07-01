Россия активизировалась в развитии ударных авиабеспилотников.

Недавний конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе) наглядно продемонстрировал, что за ударными беспилотными авиационными системами будущее. В сети Интернет разошлись видеозаписи, где беспилотники «Байрактар» поражали цели. В России начали также усиленно развивать ударные беспилотники. Но, пока, нет ярких примеров их применения в современных вооруженных конфликтах.

По сообщениям РИА Новости, в начале июня новый российский тяжелый ударный беспилотник «Альтиус» в ходе испытаний впервые применил авиационные средства поражения.

Беспилотник «Альтиус» в рамках продолжающихся летных испытаний на одном из военных полигонов впервые нанес бомбовый удар по наземным мишеням, — приводит агентство слова анонимного собеседника.

Предполагается, что в течение лета с «Альтиусом» будет выполнена серия испытаний с нанесением ударов малогабаритными бомбами и ракетами по мишеням разных типов.

Российский «Альтиус» относится к средневысотным беспилотникам большой продолжительности полета тяжелого класса. Аппарат имеет взлетный вес около 6 тонн и может нести более тонны полезной нагрузки. Беспилотник оснащен двумя турбовинтовыми двигателями, имеет размах крыла 30 метров, потолок — до 12-14 километров и продолжительность полета до двух суток. Боевой радиус действия беспилотника составляет около 3,5 тысяч километров. «Альтиус» оснащен системой спутниковой связи, позволяющей управлять им на глобальных дальностях.

Самым известным на сегодняшний день ударным российским беспилотников является «Охотник». В настоящее время он также проходит испытания, в том числе по сопряжению с истребителем пятого поколения Су-57. Разработанный в конструкторском бюро Сухого беспилотник С-70 «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением технологии «стелс», что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета — около 1 000 км/ч.

Еще одной разработкой в сфере ударных беспилотников является «Иноходец». Сообщается, что Российские военные активно применяли «Иноходцы» для разведки и нанесения авиаударов по террористам в Сирии в рамках летных испытаний беспилотного комплекса. Однако ярких фото- и видеоподтверждений данного применения российским военным ведомством предоставлено не было.

Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса составляет больше тонны, крейсерская скорость дрона — 200 километров в час, максимальная высота полета — 7 километров. Размах крыла беспилотника — 16 метров, длина — 8 метров.

Именно этот беспилотник, под названием «Орион-Э», Россия намерена продвигать на мировом оружейном рынке. По сообщению информационного агентства РИА Новости, на этот дрон уже получены первые заявки от инозаказчиков.

Российская компания-спецэскпортер «Рособоронэкспорт» совместно с компанией-разработчиком «Кронштадт» начала продвижение на мировой оружейный рынок беспилотного комплекса с летательным аппаратом «Орион» в ударном варианте, оснащенным универсальным комплексом вооружения, — приводит агентство слова анонимного источника.

Ударный вариант «Ориона-Э» оснащен универсальным комплексом авиационных средств поражения, позволяющим с высокой эффективностью уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику и транспорт противника, его живую силу. В состав оружия «Ориона-Э» входят неуправляемые и корректируемые авиабомбы, а также различные управляемые ракеты. Максимальная масса боевой нагрузки беспилотника — 200 килограмм, общая масса полезной нагрузки — до 250 килограмм.

Как прокомментировал журналу «Вестник ГЛОНАСС» военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин, рассчитывать на то, что Россия в ближайшее время прорвется на международный рынок ударных беспилотников не приходится. По его словам, конечно, такие попытки надо делать, но надо и показать, что российские беспилотники успешно работают на фронтах боевых действий.

Мы пока не показали ничего такого, что могло бы противостоять той же Турции с их «Байрактарами», — сказал собеседник журнала.

Литовкин отметил, что пока авиационные беспилотники у нас играют роль составных частей разведывательно-ударных комплексов, совместно с артиллерией и другими системами поражения.

Ударные беспилотники — это перспективное направление. У нас немного медленнее это развивается, потому что есть более насущные задачи, куда надо потратить деньги оборонно-промышленного комплекса, — отметил эксперт.