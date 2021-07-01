Французская компания Iguana разработала самый быстрый катер-амфибию в мире

Iguana Pro

Французская компания Iguana готова представить для ВМС и аварийных служб новый катер-амфибию с рекордными характеристиками – Iguana Pro. Суммарная мощность двух его двигателей составляет 900 л. с. С их помощью катер может развивать скорость до 100 км/ч, при этом версия для ВМС имеет шесть мест, а гражданская – два.

«Сухопутные» возможности Iguana гораздо скромнее. Для передвижения по суше катер-амфибия использует усиленные кевларом резиновые гусеницы, соединенные с корпусом прочными убирающимися гидравлическими стойками. Оказавшись в воде, гусеницы поднимаются вверх и уходят в стороны, обеспечивая катеру минимальное сопротивление.

Iguana Pro

Гусеницы рассчитаны практически на любой вид грунта – мягкий песок, грязь и даже на камни, покрытые мхом. С их помощью Iguana может преодолевать подъемы с наклоном до 40 градусов, сохраняя равновесие и устойчивость.

Iguana Pro

Вполне понятно, что на шоссе о высоких скоростях не может быть и речи. По замыслу разработчиков, гусеницы для Iguana – это всего лишь средство заехать в гараж или выбраться на берег, чтобы переждать сильный шторм, после чего без буксира опять вернуться в свою стихию, где ей нет равных в скорости и маневренности.