Корпорация «Промтех» приняла участие в международном салоне «МВМС 2021»

Резиденты ОЭЗ "Дубна", входящие в состав Корпорации "Промтех", продемонстрировали свои новейшие разработки на одном из самых престижных в мире военно-морском салоне "МВМС 2021", прошедшем в Санкт-Петербурге.

Цель X Международного военно-морского салона - создание условий для расширения военно-технических связей с традиционными зарубежными партнерами и выхода российских производителей вооружения и военно-морской техники на новые рынки.

Салон проходил на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", занял площадь в 13 тыс. кв. метров, а его участниками стали 285 предприятий из 25 стран. Особым вниманием иностранных партнеров, бизнес-посетителей экспозиции пользовались разработки, представленные Корпорацией "Промтех", в которую входят сразу несколько резидентов особой экономической зоны "Дубна".

Компания "ОКБ "Аэрокосмические системы" продемонстрировала новейшие разработки в области светодиодного светотехнического оборудования для надводных и подводных кораблей, системы генерирования и распределения электроэнергии, трубопроводные системы на базе обжимных фитингов собственной разработки и агрегаты гидравлических систем, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, автоматизированные системы пожарной защиты.

Центр разработки программного обеспечения компании представил возможности САПР ГАЛС - специализированной системы автоматизированного проектирования корабельных бортовых кабельных сетей и трубопроводных систем. Современная система разработана при поддержке Департамента судостроения Минпромторга России и включена в дорожную карту мероприятий по цифровизации АО "Объединенная судостроительная корпорация". В настоящее время осуществляется тестовая эксплуатация и внедрение САПР ГАЛС на предприятиях АО "ОСК".

Компонентное направление демонстрировали резиденты ОЭЗ "Дубненский завод коммутационной техники" и "Дубненский кабельный завод", которые предложили широкую номенклатуру автоматов защиты сети, контакторов, реле, электросоединителей, а также всю гамму кабельно-проводниковой продукции собственного производства. Это силовые кабели питания, информационные шины для цифровых линий передачи информации, высокочастотные и сверхвысокочастотные тракты, слаботочные низкочастотные монтажные провода.

Отдельного внимания заслуживают уникальные соединители подводной "мокрой" стыковки, не имеющие аналогов в России. Они обеспечивают надежное функционирование автоматизированных подводных добычных шельфовых комплексов, создаваемых в тесной кооперации предприятий всех отраслей отечественной высокотехнологичной промышленности в интересах ПАО "Газпром".

Участие резидентов подмосковной ОЭЗ "Дубна", входящих в Корпорацию "Промтех", в международном салоне в Питере стало заметным событием как для самих компаний - им есть чем гордиться, так и для делегаций из России и других стран - им было на что посмотреть.