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WarSpot

Немецкие «Пумы» пройдут оцифровку

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Источник изображения: warspot.ru

Немецкие БМП Puma станут самыми высокотехнологичными в мире. Вчера, 29 июня, портал defenseworld.net сообщил о том, что бундесвер заказал компании Rheinmetall модернизацию первой партии этих машин.

В рамках контракта стоимостью свыше миллиарда евро модернизацию до уровня S1 пройдут 154 БМП Puma. В дальнейшем планируется обновить оставшиеся 143 машины. Таким образом, модернизацию не пройдут только БМП, используемые для обучения экипажей.

Испытания БМП Puma

Бундесвер уже проводит обновление БМП Puma для подразделения Panzergrenadierbataillon 112, которое к 2023 году войдёт в состав оперативных сил НАТО очень высокой готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). Новые контракты позволят оцифровать все новые немецкие БМП, что сделает их первым в мире полностью оцифрованным парком боевых машин пехоты.

Модернизация до уровня Puma S1 позволит экипажам использовать ПТРК Spike. На вооружении бундесвера они числятся как MELLS (Mehrrollenfähige Leichte Lenkflugköperspersystem). Существенным изменениям подвергнутся все электронные системы — в частности, экипажи получат возможность видеть «сквозь броню» благодаря новой системе кругового обзора, включающей также тепловизионные камеры.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Spike NLOS
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
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