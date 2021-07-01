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Военно-промышленный курьер

Когда и один в поле воин

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Калининградской области комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-1» успешно применили против беспилотников.

В рамках учений подразделения РЭБ получили приказ во взаимодействии с радиолокационными пунктами мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота обезвредить ударные беспилотные летательные аппараты.

Навыки слаженности действий и сопряжения различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки военнослужащие отрабатывали на полигоне «Пугачево» под городом Гусев.

Личный состав радиолокационных подразделений на реальных целях выполнил задачи по обнаружению летящих на средних и минимальных высотах БЛА и передал данные по ним на комплексы РЭБ. После чего операторы с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-1» дистанционно вывели беспилотники условного противника из рабочего состояния.

В учениях приняли участие около 100 специалистов, было задействовано более 20 единиц специальной военной техники, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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