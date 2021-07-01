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РИА Новости

Корабли Тихоокеанского флота провели учения с ракетными и артиллерийскими стрельбами

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Репетиция военно-морского парада во Владивостоке
Репетиция военно-морского парада во Владивостоке.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учения с ракетными и артиллерийскими стрельбами, сообщил в среду начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан первого ранга Николай Воскресенский.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" провел в акватории Тихого океана ракетные и артиллерийские стрельбы. В ходе практических действий боевые корабли совместно отразили атаку средств воздушного нападения условного противника", - сказал он.

Для поражения имитированных воздушных целей на крейсере "Варяг" были задействованы зенитно-ракетные комплексы "Оса", огонь также велся из различных артиллерийских установок. Кроме того, ракетой "Осы" была поражена мишень, имитирующая малоразмерный корабль.

По словам Воскресенского, целью данных учений являлась проверка надёжности работы корабельного оружия в условиях жаркого климата.

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Военные учения
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