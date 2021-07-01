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ТАСС

В параде в честь Дня ВМФ примут участие 20 надводных кораблей и подлодок Балтфлота

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Сторожевой корабль Адмирал Макаров и корвет Стойкий (слева направо) в акватории Невы в преддверии парада в честь Дня ВМФ. Архивное фото
Сторожевой корабль Адмирал Макаров и корвет Стойкий (слева направо) в акватории Невы в преддверии парада в честь Дня ВМФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Для подготовки и обеспечения мероприятий праздника задействовано более 35 буксиров, гидрографических и спасательных судов, танкеров, плавучих кранов и судов обеспечения

КАЛИНИНГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Двадцать боевых кораблей, катеров и подводных лодок Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота примут участие в Главном военно-морском параде и военно-спортивном празднике, которые пройдут в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ России в последнее воскресенье июля. Об этом в среду сообщила пресс-служба флота.

"Кроме 20 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Балтийского флота, к участию в параде будут привлечены восемь патрульных и противодиверсионных катеров. Для подготовки и обеспечения мероприятий праздника задействовано более 35 буксиров, гидрографических и спасательных судов, танкеров, плавучих кранов и судов обеспечения различных классов", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в Санкт-Петербург из Балтийска в Калининградской области уже прибыли более 10 боевых единиц Балтфлота. Среди них корвет "Стойкий", малые ракетные корабли "Зеленый дол" и "Одинцово", тральщики "Александр Обухов" и "Павел Хенов", дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров" и другие.

В среду межбазовый переход из Балтийска в северную столицу начали малый ракетный корабль "Гейзер" и ракетный катер "Димитровград". Во время плавания их экипажи выполнят ряд учебно-боевых задач по организации противовоздушной обороны, уничтожению учебных плавающих мин, ведению артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, а также по маневрированию кораблей при плавании в составе отряда.

"Планируется, что корабли встанут на Большой Кронштадтский рейд в начале июля", - уточнили в пресс-службе.

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