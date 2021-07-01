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Вооруженный транспортник C295 поднялся в воздух

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Вооруженный транспортник C295 поднялся в воздух
Вооруженный транспортник C295 поднялся в воздух.
Источник изображения: Airbus

Европейский авиастроительный концерн Airbus начал летные испытания вооруженной версии транспортника C295. Как сообщает Aviacionline, самолет несет восемь ракетам с лазерным наведением и две авиабомбы.

C295 может развивать скорость до 580 километров в час, летать на расстояние до 1,3 тысячи километров и нести 9,3 тонны. Он предназначен для транспортировки 71 бойца, но Airbus находит ему и другие применения. C295 превращали в водяной бомбардировщик для тушения пожаров и в летающий танкер для заправки других самолетов.

В 2017 году Airbus представил вооруженную версию C295 для разведки и наблюдения. Она предназначена для авиационной поддержки. Вооруженная версия C295 может развивать скорость до 480 километров в час, и ей достаточно 670 метров, чтобы сесть или взлететь.

Концерн заключил соглашения с несколькими производителями оружия класса «земля — воздух», включая турецкую компанию Roketsan, немецкую Rheinmetall и американскую US Ordnance. Поэтому транспортник подходит для турецких ракет L-UMTAS и Cirit, авиабомб Teber-82, автоматической газовой пушки Rheinmetall BK 27 и легких пулеметов US Ordnance. В зависимости от задач на самолет устанавливается станция предупреждения об облучении, система предупреждения о приближении ракет, система предупреждения о лазере и автомат сбрасывания инфракрасных ловушек.

О начале летных испытаний вооруженного транспортника Airbus сообщила на семинаре для сил специального назначения SOFINS 2021. Под крылья самолета прикрепили восемь ракет с лазерным наведением и две авиабомбы. Во время первых полетов инженеры проверяли, как разные опции вооружения влияют на аэродинамику воздушного судна. Другие детали про испытания не раскрываются.

Вооружением транспортных самолетов занимается не только Airbus. Ранее мы писали про Commando II, который американские военные испытали в качестве носителя для крылатых ракет.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Турция
Продукция
C-295 CASA
Компании
Airbus
Rheinmetall
Roketsan
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