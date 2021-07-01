Компания Bell поставила вертолеты Белл-505 Вооруженным силам Ямайки

ЦАМТО, 30 июня. Вооруженные силы Ямайки приняли шесть вертолетов Белл-505 "Джет Рейнджер X" производства компания Bell Textron Inc., закупленных в рамках плана модернизации вертолетного парка.

Как сообщает Infodefensa.com, они будут использоваться для поддержки операций по обеспечению национальной безопасности, проведения поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, перевозок, пожаротушения, оказания помощи при стихийных бедствиях, поддержки военных учений, а также использоваться Карибской военной авиашколой (CMAS) для подготовки пилотов вертолетов из разных стран.

Как сообщал ЦАМТО, Bell Textron Inc. объявила о подписании соглашения на поставку шести вертолетов Белл-505 "Джет Рейнджер X" для Вооруженных сил Ямайки 8 февраля 2021 года. Машины заказаны в конфигурации для поддержки операций по обеспечению общественной безопасности. О поставке первого Белл-505 ВС Ямайки Bell Textron Inc. объявила 11 мая 2021 года.

Белл-505 – новый пятиместный вертолет компании Bell, поставки которого начались в 2017 году. Он оснащен двигателем Turbomeca Arrius 2R, может перевозить четырех пассажиров, развивать скорость до 232 км/ч и нести полезную нагрузку массой до 1500 фунтов (680 кг). Дальность полета составляет 644 км. Сходство с Белл-429 обеспечивает плавный переход курсантов к пилотированию этих вертолетов после обучения. Авионика Garmin G1000 аналогична используемой учебно-тренировочными самолетами ВС Ямайки и снижает нагрузку на пилотов.

ВС Ямайки стали вторым военным заказчиком Белл-505 после ВВС Черногории, которые подписали контракт на поставку двух вертолетов.

В настоящее время вертолетный парк авиакрыла ВС Ямайки состоит исключительно из вертолетов компании Bell. Помимо Белл-505 "Джет Рейнджер X", в него входят Белл-412EP, 407 и 429.