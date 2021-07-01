Войти
ЦАМТО

Компания Bell поставила вертолеты Белл-505 Вооруженным силам Ямайки

480
0
0
Bell-505 Jet Ranger X
Вертолет Bell-505 Jet Ranger X.
Источник изображения: tvzvezda.ru

ЦАМТО, 30 июня. Вооруженные силы Ямайки приняли шесть вертолетов Белл-505 "Джет Рейнджер X" производства компания Bell Textron Inc., закупленных в рамках плана модернизации вертолетного парка.

Как сообщает Infodefensa.com, они будут использоваться для поддержки операций по обеспечению национальной безопасности, проведения поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, перевозок, пожаротушения, оказания помощи при стихийных бедствиях, поддержки военных учений, а также использоваться Карибской военной авиашколой (CMAS) для подготовки пилотов вертолетов из разных стран.

Как сообщал ЦАМТО, Bell Textron Inc. объявила о подписании соглашения на поставку шести вертолетов Белл-505 "Джет Рейнджер X" для Вооруженных сил Ямайки 8 февраля 2021 года. Машины заказаны в конфигурации для поддержки операций по обеспечению общественной безопасности. О поставке первого Белл-505 ВС Ямайки Bell Textron Inc. объявила 11 мая 2021 года.

Белл-505 – новый пятиместный вертолет компании Bell, поставки которого начались в 2017 году. Он оснащен двигателем Turbomeca Arrius 2R, может перевозить четырех пассажиров, развивать скорость до 232 км/ч и нести полезную нагрузку массой до 1500 фунтов (680 кг). Дальность полета составляет 644 км. Сходство с Белл-429 обеспечивает плавный переход курсантов к пилотированию этих вертолетов после обучения. Авионика Garmin G1000 аналогична используемой учебно-тренировочными самолетами ВС Ямайки и снижает нагрузку на пилотов.

ВС Ямайки стали вторым военным заказчиком Белл-505 после ВВС Черногории, которые подписали контракт на поставку двух вертолетов.

В настоящее время вертолетный парк авиакрыла ВС Ямайки состоит исключительно из вертолетов компании Bell. Помимо Белл-505 "Джет Рейнджер X", в него входят Белл-412EP, 407 и 429.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Черногория
Продукция
Bell-412
Компании
Bell Helicopter
Safran
Textron
Проекты
Военные учения
Медицина
Похожие новости
12.11.2019
Черногория подписала соглашение о закупке 67 американских бронированных машин JLTV
24.05.2017
От концепта до успеха
29.07.2013
Чтобы было
30.05.2012
HeliRussia-2012
07.12.2009
Морские беспилотные авиационные системы: сегодня и завтра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 11:24
  • 5
Несколько необычное «преломление» темы авианосцев.
  • 01.07 10:35
  • 2
Российские самолеты преградили фрегату из Нидерландов путь к Крыму
  • 01.07 07:27
  • 175
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.07 05:18
  • 821
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.07 05:00
  • 337
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 01.07 02:22
  • 26
Названы десять главных преимуществ танка Т-14 "Армата"
  • 01.07 02:06
  • 64
Роль флота (и авианосцев) в современной войне и (войнах недалекого будущего) для России
  • 01.07 01:29
  • 3
Чьи на Луне тапки
  • 01.07 00:25
  • 1
Южная Корея разработает свой «Железный купол»
  • 30.06 20:31
  • 134
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 30.06 16:34
  • 2
Авиапром Украины агонизирует
  • 30.06 15:56
  • 2
Патрушев: Конечная цель внешних сил - поменять строй и власть в Беларуси
  • 30.06 12:17
  • 2215
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.06 10:55
  • 40
В Турции начнется строительство второго «Босфора»
  • 30.06 05:15
  • 8
На Украине заявили о превосходстве секретной «Ноты» над российской «Арматой»