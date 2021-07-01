"Швабе" запатентовал новое покрытие для космической оптики

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Патент на изобретение на новое электропроводящее покрытие, которое выдерживает термическое воздействие до 250 градусов по Цельсию, получили инженеры холдинга "Швабе" из Казани.

"Использовать такое покрытие можно в элементах из оптической керамики для коммутации элементов электрических схем оптико-электронных приборов, в том числе космического назначения", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом в среду.

Разработкой технического решения занималось Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (НПО ГИПО) холдинга "Швабе".

Генеральный директор НПО ГИПО Виллен Балоев отметил, что инженерам института удалось получить электропроводящее покрытие, которое расширяет перечень применения оптической керамики.