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Интерфакс-АВН

"Швабе" запатентовал новое покрытие для космической оптики

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Холдинг «Швабе»
Холдинг «Швабе».
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Патент на изобретение на новое электропроводящее покрытие, которое выдерживает термическое воздействие до 250 градусов по Цельсию, получили инженеры холдинга "Швабе" из Казани.

"Использовать такое покрытие можно в элементах из оптической керамики для коммутации элементов электрических схем оптико-электронных приборов, в том числе космического назначения", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом в среду.

Разработкой технического решения занималось Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (НПО ГИПО) холдинга "Швабе".

Генеральный директор НПО ГИПО Виллен Балоев отметил, что инженерам института удалось получить электропроводящее покрытие, которое расширяет перечень применения оптической керамики.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
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