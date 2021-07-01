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Известия.ru

Запущенный с Байконура корабль «Прогресс» сблизится с частью ракеты SpaceX

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Paul Hennessy

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-17», запущенный с космодрома Байконур, может в пятницу приблизиться к спутнику Starlink 1691 и фрагменту ракеты Falcon-9 компании SpaceX Илона Маска. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«По информации Главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации «Роскосмос»), 2 июля 2021 года с запущенным транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17» ожидается сближение космического аппарата спутниковой системы Starlink и фрагмента ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX», — рассказали в госкорпорации.

Там уточнили, что сближение со спутником Starlink 1691 должно произойти в 00:32 мск на расстоянии около 1,5 км. При этом ожидается, что про прошествии еще трех минут корабль приблизится на расстояние около 500 м к фрагменту американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2020 году.

«Сближение произойдет за 3,5 часа до стыковки грузового корабля «Прогресс МС-17» с Международной космической станцией, запланированной в 04:02 мск 2 июля», — заключили в «Роскосмосе».

Российский корабль «Прогресс МС-17» был запущен в этот же день. Запуск производился ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур с грузами для Международной космической станции (МКС).


Ракета «Союз-2.1а» успешно справилась с задачей по выведению корабля «Прогресс МС-17» на околоземную орбиту.

Как уточнили в «Роскосмосе», космический корабль должен доставить на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах и 1,5 тыс. кг оборудования и материалов в грузовом отсеке.

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Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
ЦНИИмаш
Персоны
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МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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