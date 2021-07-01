Путин: Запад понимает, что не выйдет победителем из третьей мировой войны

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Провокация США и Великобритании в российских территориальных водах не могла бы привести к третьей мировой войне, поскольку Запад понимает, что не сможет выйти из неё победителем, заявил в среду в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

"Даже если мы бы потопили этот корабль (Defender - ред.), мир бы не стал на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями в этой войне - это очень важная вещь. Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за своё будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде - это они пришли к нашим границам и нарушили наше территориальное море", - сказал Путин.

Глава государства также прокомментировал военно-морские учения стран НАТО Sea Breeze, которые проходят в украинской части Чёрного моря.

"Вот смотрите: подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Я дал указания министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно и сказать: "Хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование", вместо этого они что сделали? Они приперлись к нашим границам", - отметил Путин.

Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.

Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.