Вторая Афганская: поможет ли Россия Таджикистану

ОДКБ готова оказать Таджикистану помощь из-за ситуации на границе с Афганистаном

ОДКБ готова оказать Таджикистану всю необходимую помощь, которая будет с его стороны запрошена в связи с ситуацией на границе с Афганистаном. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассуждает о сценариях возможного конфликта и проблемах, с которыми могут столкнуться российские военнослужащие.

Таджикистану со стороны ОДКБ, в случае его обращения, будет оказана вся необходимая помощь, которая будет с его стороны запрошена. Она предусмотрена договором о коллективной безопасности и уставом ОДКБ: это может быть и политическая, и военная, и военно-техническая помощь.

Об этом заявил РИА "Новости" пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. При этом он уточнил, что пока соответствующего обращения в ОДКБ со стороны Таджикистана не поступало.

Что угрожает Душанбе?

На территории приграничных с Таджикистаном северных провинций Афганистана - Балх, Кундуз, Тахар, Бадахшан - отмечается сосредоточение формирований Талибана (организация запрещена в РФ).

Бои уже идут, в ряде случаев подразделения правительственной армии Афганистана уже оказываются в случае отступления на территории Таджикистана.

Говорить о конкретной численности формирований Талибана в ряде случаев весьма затруднительно. Есть определенное организационное ядро - несколько тысяч обученных и подготовленных бойцов, а число примкнувших к нему всего за сутки может вырасти в геометрической прогрессии, тем более что несколько единиц автоматического оружия (а также гранатометы и минометы) есть практически в каждой афганской семье. По отдельным оценкам, подобный «мобилизационный резерв» только в северных провинциях может достигать 100 тыс. человек.

Наконец, и в самом Таджикистане немало сочувствующих движению Талибан. Хотя эта организация и входит в список запрещенных в стране террористических и экстремистских организаций, а также радикальных партий.

Партии-то и движения запрещены, их лидеры по большей части арестованы, но число сочувствующих этим движениям в республике весьма велико. И чтобы они проявились зримо, достаточно только повода, которым может явиться форсирование реки Пяндж формированиями афганского Талибана.

Что Таджикистан может противопоставить Талибану?

Численность Вооруженных сил Таджикистана составляет 8 800 бойцов и командиров, в Национальной гвардии еще 7 500 человек. Военный бюджет республики составляет $174 млн. Для сравнения - стоимость истребителя F-16 в варианте Block 70/72 Viper составляет как минимум $157 млн.

Таджикская армия располагает следующим вооружением и военной техникой: 30 танков Т-72, 7 танков Т-62, 8 боевых машин пехоты БМП-1, 15 - БМП-2, три реактивных системы залпового огня БМ-21, десять 122-мм гаубиц Д-30.

Боевых самолетов у Таджикистана нет. Есть некоторое количество вертолетов: Ми-24 - по разным данным от 4 до 14 единиц, Ми-8 и Ми-17ТМ - около 10.

В качестве вывода можно отметить, что возможности таджикской армии относительно невелики - и это еще самая мягкая формулировка.

Кроме того, на территории Таджикистана дислоцируется 201-я ордена Жукова дважды Краснознаменная военная база Вооруженных сил России. Численность личного состава базы достигает 7 тыс. чел. На вооружении этой структуры имеются более 100 танков Т-72Б1 и бронетранспортеров БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2М, реактивный дивизион РСЗО «Ураган» калибра 220 мм, вертолетная группа (Ми-24П и Ми-8МТВ), БЛА, другое ВВТ. При начале боевых действий на территории республики личный состав российской базы будет неизбежно втянут в боевые действия.

На территории Таджикистана есть еще один российский военный объект - оптико-электронный комплекс «Окно» системы контроля космического пространства (СККП), находящийся близ г. Нурек. Гипотетическая утрата этого объекта будет весьма болезненна для СККП.

Как будут развиваться боевые действия?

При ведении боевых действий в условиях горной местности некоторое преимущество вооруженных сил Таджикистана и 201-й военной базы в боевых бронированных машинах не будет иметь решающего значения, поскольку дорог, по которым в этой стране может продвигаться гусеничная и даже колесная техника, не так уж и много.

Кроме того, есть некоторые сомнения в морально-психологической устойчивости кадровой таджикской армии.

Не исключено, что здесь возможно повторение афганского синдрома - в экстремальных ситуациях боевая устойчивость соединений и частей правительственных войск была откровенно низкой, а банальное дезертирство имело массовый характер и в относительно спокойных условиях.

Был и такой парадокс в ходе войны 1979-1989 годов - одни и те же лица в правительственных афганских войсках воевали откровенно неудовлетворительно, а после дезертирства и вступления в вооруженные отряды оппозиции проявляли отменные боевые качества - и храбрость, и инициативу, и волю к победе. Отличия были при этом самые разительные. Не исключено, что с подобными явлениями может столкнуться и военно-политическое руководство современного Таджикистана.

Смогут ли устоять таджикская армия и российская 201-я военная база, если формирования талибов в массовом порядке начнут форсировать Пяндж, а в самом Таджикистане значительные слои населения поддержат это исламистское движение? Ясного ответа на этот вопрос, как, впрочем, и на многие другие, нет.

В чем проблема привлечения ОДКБ?

Каков будет характер помощи Таджикистану со стороны ОДКБ? Пришлют ли свои воинские контингенты государства-участники организации? Пока ведь никто из них (включая даже Киргизию и Казахстан) не заявил о своем согласии прислать хотя бы роту. Не обозначил пока своей позиции и Узбекистан (не являющийся членом ОДКБ, но от этого опасность, угрожающая этому государству со стороны экстремистских движений и группировок, меньше не становится).

Пока ситуация складывается таким образом, что Россия может быть легко втянута в очередную афганскую войну с весьма неясными как военно-политическими целями, так и последствиями этого конфликта. Сказать, что эта гипотетическая война будет принята и понята самыми широкими слоями российского населения в современной внутриполитической обстановке, означает, как минимум, сильно погорячиться.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок