Американский флот пополнился новым прибрежным кораблём

Корабли проекта LCS стали вторыми по численности в американском флоте после эсминцев типа Arleigh Burke. Вчера, 29 июня, компания Austal USA официально передала ВМС США корабль USS Savannah.

14 мая USS Savannah успешно завершил приёмочные испытания в Мексиканском заливе, что стало последним этапом тестирования корабля перед его передачей ВМФ США. Savannah стал 14-м кораблём типа Independence в американском флоте. Кроме того, ВМС США получают корабли проекта LCS типа Freedom.

Корабль USS Savannah Источник изображения: austal.com

Корабли прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ships), или так называемый «зелёный» флот, являются одними из самых неоднозначных в ВМС США. С одной стороны, это отличные быстроходные корабли с высокой автономностью, с другой, их называют «недостаточно вооружёнными для конфликтов высокой интенсивности». Впрочем, это неудивительно, так как эти боевые единицы проектировались и строились для защиты американского побережья.

LCS — американская программа по созданию боевых кораблей прибрежной зоны (литоральных кораблей). В рамках этой программы ВМС США закупают два типа кораблей: LCS-1 Freedom производства корпорации Lockheed Martin и LCS-2 Independence, сборкой которых занимается компания Austal USA. Оба корабля имеют схожие характеристики и вооружение, но существенно отличаются типом корпуса. До 2030 года американские ВМС планируют получить на вооружение порядка 60 кораблей двух типов.

Вид сверху на тримаран типа Independence Источник изображения: usni.org

Длина кораблей типа LCS-1 Freedom составляет 115 м, ширина — 17,5 м, осадка — 3,7 м, водоизмещение — 3500 т. Корабли могут развивать скорость до 45 узлов (83 км/ч) и находиться в море 21 день, преодолевая расстояние до 6500 км. В зависимости от выполняемых задач экипаж каждого из кораблей может состоять из 15, 50 или 75 человек. На вооружении кораблей типа LCS-1 Freedom находятся 57-мм автоматические пушки Mk 110, противовоздушные ракеты RIM-116, торпеды Mark 50, а также ракеты класса «поверхность-поверхность» NETFIRES PAM. Кроме того, на каждом из кораблей имеется площадка и ангар для двух вертолётов MH-60R/S Seahawks и беспилотника Q-8 Fire Scout.

Место кораблей проекта LCS в защите американского побережья Источник изображения: usni.org

По типу корпуса корабли типа LCS-2 Independence являются тримаранами и в своём классе считаются одними из самых крупных в мире. Длина каждого корабля составляет 127,4 м, ширина — 31,6 м, осадка — 4,3 м, водоизмещение — от 2300 до 3100 т. Тримаран может развивать скорость в 47 узлов (87 км/ч) и без дозаправки преодолевать до 8000 км. Каждый из кораблей вооружён 57-мм артиллерийским орудием, четырьмя пулемётами калибра 12,7 мм и пусковой установкой с одиннадцатью ракетами Evolved SeaRAM. Кроме того, на их палубах находится площадка и ангар для двух вертолётов MH-60R/S Seahawk и беспилотника MQ-8 Fire Scout.