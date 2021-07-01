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Nature (Великобритания): первые видео- и аудиозаписи с китайского марсохода заинтриговали ученых

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Китайский марсоход «Чжужун» передал на Землю аудио- и видеоматериалы, которые заинтересовали ученых. Среди них — опасная посадка на поверхность планеты, селфи марсохода и звуки, с помощью которых исследователи надеются изучить характер ветра на Марсе.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало несколько видео, снятые марсоходом "Чжужун". Среди них - невероятные кадры, на которых запечатлена 23-секундная опасная посадка аппарата на поверхность планеты.

"Потрясающий набор данных", - отметил Дэвид Флэннери, астробиолог Квинслендского технологического университета (Брисбен, Австралия) и участник команды, разработавший марсоход НАСА "Персерванс" (Perseverance).

"Чжужун" прибыл на Марс 15 мая. На видео показано быстрое замедление посадочного модуля перед непосредственной посадкой на Марс. Можно увидеть, как раскрывается парашют, после чего становится видна поверхность планеты.

Неделю спустя, 22 мая, "Чжужун" скатился с трапа на посадочную платформу. Этот момент также запечатлен на видео, но уже со звуком. Можно услышать гул электродвигателей и скрип колес, катящихся по металлическому пандусу.

Флэннери назвали звуки марсохода "интригующими". В американский "Персерванс" тоже установлен микрофон, и исследователи пытаются сопоставить аудио с данными метеостанции марсохода, чтобы изучить характер ветра.

"В начале миссии это не входило в задачи "Персерванс", но такого рода научные исследования по удачному стечению обстоятельств будут возможны и с китайским марсоходом, - отметил Флэннери. - Часто получается, что мы делаем открытия по случайности и можем использовать наши инструменты самыми неожиданными способами".

На третьей неделе миссии, 1 июня, "Чжужун" уронил беспроводную камеру на землю, после чего немного отступил, чтобы сфотографировать себя и посадочный модуль.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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