США поставили ВВС Кении второй легкий транспортный самолет C-145A "Скайтрак"

Легкий транспортный самолет польского производства С-145А (PZL Mielec М28 Skytruck) Командования специальных операций ВВС США (самолет с номером ВВС США 08-0310, серийный номер AJE003-10) в Эдинбурге (Великобритания), 23.04.2015.Через месяц данный борт первым был отправлен на хранение в состав 309-й AMARG на авиабазу ВВС США Дэвис-Монтан.

ЦАМТО, 30 июня. США поставили ВВС Кении второй легкий самолет военно-транспортной авиации C-145A "Скайтрак" из наличия Командования сил специальных операций ВВС США (AFSOC).

Как сообщает Scramble Magazine, ранее находившийся на базе хранения 309-й группы ВВС США (309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group – AMARG) самолет C-145A 10-0321 (строительный номер AJE003-21) 26 июня на маршруте перелета в Кению прибыл в Антверпен (Бельгия). На следующий день самолет прибыл в Сплит (Хорватия).

Первый C-145A 08-0310 (строительный номер AJE003-10) совершил перелет в Кению в конце января этого года, а 20 апреля самолет (с серийным номером 2001) официально был введен в эксплуатацию ВВС Кении на авиабазе Мои в Истли (район в Найроби).

Как ранее сообщал ЦАМТО, Кения в 2016 году направила в США запрос о возможности продажи в рамках программы "Избыточное военное имущество" (Excess Defense Articles – EDA) легких самолетов ВТА C-145A "Скайтрак" из состава сил специальных операций ВВС США (справочно: в августе 2016 года также была одобрена продажа в рамках программы EDA двух самолетов C-145A в Коста-Рику, двух – в Эстонию и двух – в Непал).

Согласно базе данных Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) по передаче избыточного военного имущества, Кения направила запрос на поставку шести C-145A, однако 15 августа 2016 года получила одобрение на поставку только трех самолетов. Позднее, 4 апреля 2017 года, было подписано соглашение, предусматривающее поставку, как минимум, двух самолетов. Кенийские пилоты проходили обучение в 492-м подразделении сил специальных операций ВВС США с сентября 2019 года

C-145 представляет собой закупленные у польской компании PZL Mielec самолеты M28 "Скайтрак". Командование сил специальных операций ВВС США приобрело 18 C-145A "Скайтрак" / "Комбат Койот" в 2009-2010 гг. через компанию Sierra Nevada Corporation. Самолеты были поставлены США в рамках офсетной программы к контракту на поставку ВВС Польши истребителей F-16 Блок.52+. Самолеты C-145 предназначались для проникновения на территорию противника групп ССО, проведения эвакуации, материального обеспечения и других задач. В июле 2015 года AFSOC приняло решение о списании двух третей парка C-145A (11 самолетов).

M-28 производятся в различных версиях, включая пассажирскую, для перевозки VIP персон, грузовую, медицинскую, поисково-спасательную, морскую патрульную и др.

По мнению Scramble Magazine, учитывая текущее состояние C-145A, сначала они направляются для проведения ремонта и покраски в Польшу на предприятие Polskie Zaklady Lotnicze (PZL), однако подтверждений этой информации пока нет.