Войти
ЦАМТО

ВС Албании намерены приобрести БЛА производства турецкой Baykar Defense

508
0
0
Изображение нового легкого разведывательного беспилотного летательного аппарата Bayraktar DIHA (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı) с вертикальным взлетом и посадкой разработки турецкой компании Baykar Defense
Изображение нового легкого разведывательного беспилотного летательного аппарата Bayraktar DIHA (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı) с вертикальным взлетом и посадкой разработки турецкой компании Baykar Defense.
Источник изображения: Baykar Defense

ЦАМТО, 30 июня. Вооруженные силы Албании намерены закупить беспилотные летательные аппараты производства турецкой компании Baykar Defense на сумму 8,2 млн. евро.

Как сообщает албанский ресурс Exit.al, в государственном бюджете (с внесенными изменениями от 22 июня) указанная сумма выделяется Министерству обороны на закупку БЛА.

Ранее в этом месяце министр внутренних дел Бледар Кучи опубликовал видеозапись своей встречи с представителями компании Baykar Defense и посещения ее завода.

В прошлом году Албания стала первым покупателем системы защиты от БЛА, разработанной турецкой компанией National War Technologies Defense Systems Inc.

Комментарий ЦАМТО

Учитывая сравнительно небольшую сумму, выделенную на закупку БЛА, можно предположить, что речь идет о поставке разработанных Baykar Defense мини-БЛА "Байрактар" (название мини-БЛА аналогично беспилотнику класса MALE той же компании) с максимальным взлетным весом 9,9 кг, либо еще одного малоразмерного беспилотника вертикального взлета и посадки с максимальным взлетным весом 30 кг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Албания
Турция
Проекты
БПЛА
Похожие новости
19.04.2021
"Дело рук НАТО": что началось у российских границ
07.04.2021
DEFENDER Europe 2021, южный вектор
06.07.2020
Военно-корпоративная битва Турции и Египта
26.09.2018
Африканский экспресс
25.07.2018
Штабы для новых войн
01.08.2016
Военные новости: что США поставляют украинским военным
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 11:24
  • 5
Несколько необычное «преломление» темы авианосцев.
  • 01.07 10:35
  • 2
Российские самолеты преградили фрегату из Нидерландов путь к Крыму
  • 01.07 07:27
  • 175
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.07 05:18
  • 821
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.07 05:00
  • 337
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 01.07 02:22
  • 26
Названы десять главных преимуществ танка Т-14 "Армата"
  • 01.07 02:06
  • 64
Роль флота (и авианосцев) в современной войне и (войнах недалекого будущего) для России
  • 01.07 01:29
  • 3
Чьи на Луне тапки
  • 01.07 00:25
  • 1
Южная Корея разработает свой «Железный купол»
  • 30.06 20:31
  • 134
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 30.06 16:34
  • 2
Авиапром Украины агонизирует
  • 30.06 15:56
  • 2
Патрушев: Конечная цель внешних сил - поменять строй и власть в Беларуси
  • 30.06 12:17
  • 2215
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.06 10:55
  • 40
В Турции начнется строительство второго «Босфора»
  • 30.06 05:15
  • 8
На Украине заявили о превосходстве секретной «Ноты» над российской «Арматой»