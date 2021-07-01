ВС Албании намерены приобрести БЛА производства турецкой Baykar Defense

Изображение нового легкого разведывательного беспилотного летательного аппарата Bayraktar DIHA (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı) с вертикальным взлетом и посадкой разработки турецкой компании Baykar Defense.

ЦАМТО, 30 июня. Вооруженные силы Албании намерены закупить беспилотные летательные аппараты производства турецкой компании Baykar Defense на сумму 8,2 млн. евро.

Как сообщает албанский ресурс Exit.al, в государственном бюджете (с внесенными изменениями от 22 июня) указанная сумма выделяется Министерству обороны на закупку БЛА.

Ранее в этом месяце министр внутренних дел Бледар Кучи опубликовал видеозапись своей встречи с представителями компании Baykar Defense и посещения ее завода.

В прошлом году Албания стала первым покупателем системы защиты от БЛА, разработанной турецкой компанией National War Technologies Defense Systems Inc.

Комментарий ЦАМТО

Учитывая сравнительно небольшую сумму, выделенную на закупку БЛА, можно предположить, что речь идет о поставке разработанных Baykar Defense мини-БЛА "Байрактар" (название мини-БЛА аналогично беспилотнику класса MALE той же компании) с максимальным взлетным весом 9,9 кг, либо еще одного малоразмерного беспилотника вертикального взлета и посадки с максимальным взлетным весом 30 кг.